Рынок упал на минимумы декабря 2024 - 06.10.2025
Рынок упал на минимумы декабря 2024
Индекс Мосбиржи в пятницу не удержался за важные 2600 п., на выходных уже было ниже 2570 п. Бенчмарк обновил минимумы июля и апреля и скатился на уровни декабря | 06.10.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи в пятницу не удержался за важные 2600 п., на выходных уже было ниже 2570 п. Бенчмарк обновил минимумы июля и апреля и скатился на уровни декабря прошлого года — риски повышения налогов и остановки цикла ДКП ЦБ, а также жесткая геополитика привели к массированным распродажам бумаг.Фундаментальные факторы еще давят, но технически индекс уже опустился на линию глобального тренда, тянущуюся с минимумов кризисного 2022 г. Все очень перепродано — возможен отскок, причем быстрый, но без смены общего негативного сентимента пока это будет лишь локальное восстановление курсов на эффекте закрытия коротких позиций.Слабее рынка за неделю — акции ЮГК, они потеряли 16% и оказались ниже 0,5 руб. В сентябре они лидировали, а с приходом октября обвалилась. Рынку не понравился круг потенциальных мажоритариев на госпакет. На рынке много эмоций, и текущий курс акций золотодобытчика явно занижен из-за локальной неопределенности со структурой владения. Наш таргет 0,85 руб. предполагает от текущих свыше +70%. Но нужно быть готовым к высокой волатильности.Рубль прерывает активное укрепление и теряет свыше процента относительно доллара и юаня. Курс USD/RUB подскочил к 82, курс CNY/RUB вернулся под 11,5. Скорее всего, в пятницу и были локальные минимумы курсов инвалют, и теперь речь идет о среднесрочном подъеме доллара, евро и юаня. Ориентиры — в район 85–90 за доллар, евро по 100, юань над 12.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
10:17 06.10.2025
 

Рынок упал на минимумы декабря 2024

Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Индекс Мосбиржи в пятницу не удержался за важные 2600 п., на выходных уже было ниже 2570 п. Бенчмарк обновил минимумы июля и апреля и скатился на уровни декабря прошлого года — риски повышения налогов и остановки цикла ДКП ЦБ, а также жесткая геополитика привели к массированным распродажам бумаг.
Фундаментальные факторы еще давят, но технически индекс уже опустился на линию глобального тренда, тянущуюся с минимумов кризисного 2022 г. Все очень перепродано — возможен отскок, причем быстрый, но без смены общего негативного сентимента пока это будет лишь локальное восстановление курсов на эффекте закрытия коротких позиций.
Слабее рынка за неделю — акции ЮГК, они потеряли 16% и оказались ниже 0,5 руб. В сентябре они лидировали, а с приходом октября обвалилась. Рынку не понравился круг потенциальных мажоритариев на госпакет. На рынке много эмоций, и текущий курс акций золотодобытчика явно занижен из-за локальной неопределенности со структурой владения. Наш таргет 0,85 руб. предполагает от текущих свыше +70%. Но нужно быть готовым к высокой волатильности.
Рубль прерывает активное укрепление и теряет свыше процента относительно доллара и юаня. Курс USD/RUB подскочил к 82, курс CNY/RUB вернулся под 11,5. Скорее всего, в пятницу и были локальные минимумы курсов инвалют, и теперь речь идет о среднесрочном подъеме доллара, евро и юаня. Ориентиры — в район 85–90 за доллар, евро по 100, юань над 12.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

Заголовок открываемого материала