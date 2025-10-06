https://1prime.ru/20251006/rynok-863219332.html

Российский рынок акций закрылся ростом на 1,69 процента

Российский рынок акций закрылся ростом на 1,69 процента - 06.10.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрылся ростом на 1,69 процента

Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 1,69%, следует из данных Московской биржи. | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T18:55+0300

2025-10-06T18:55+0300

2025-10-06T18:55+0300

акции

рынок

россия

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 1,69%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,69% - до 22 648,5 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,9%, до 1 063,7 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,34%, до 1 005,22 пункта.

https://1prime.ru/20251006/mosbirzha-863198553.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, россия, мосбиржа, ртс