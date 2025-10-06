Российский рынок акций закрылся ростом на 1,69 процента

https://1prime.ru/20251006/rynok-863219332.html
2025-10-06T18:55+0300
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 1,69%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,69% - до 22 648,5 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,9%, до 1 063,7 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,34%, до 1 005,22 пункта.
