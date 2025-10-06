Российский рынок акций уверенно вырос в первый день недели
Индекс Мосбиржи закрылся ростом на 1,69%, а долларовый индекс РТС вырос на 0,34%
Московская биржа. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций уверенно вырос по итогам основной торговой сессии понедельника, несмотря на разнонаправленную динамику в течение дня, следует из данных Московской биржи.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.17 мск дорожал на 1,46%, до 65,47 доллара за баррель.
"Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии без очевидных фундаментальных причин в очередной раз отступили от внутридневных минимумов и закрепились в плюсе, что можно объяснить главным образом коррекционными настроениями. Рублевый индикатор, однако, остался ниже сопротивления 2650 пунктов, стабилизация выше которого позволит рассчитывать на отскок к 2760 пунктам", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Инвесторы, очевидно, пытаются осуществить покупки у очередных годовых минимумов, хотя фундаментальная картина в РФ не стала более оптимистичной, добавляет она.
"К коррекционному отскоку рынка располагал рост нефтяных цен, умеренное ослабление рубля и отдельные геополитические новости. Индекс RGBI также в понедельник рос, чему могли способствовать заявления зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина от вечера пятницы", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Лидеры роста и снижения котировок
"Операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2025 года опубликовал "Самолет" (+4,35%), показав неплохую динамику на фоне конкурентов. Объем продаж вырос на 54%, число заключенных контрактов - на 65%, однако высокие ставки по-прежнему оказывают давление на бизнес компании", - отметил Максим Федосов из УК "Первая".
В лидерах снижения акции банка "Санкт-Петербург" (−3,22%), "Позитива" (−1,38%), VK (−0,75%), "Соллерса" (−0,41%), "Новатэка" (−0,31%).
Прогнозы
"На российском рынке "Новабев" во вторник проведет ВОСА (внеочередное общее собрание акционеров - ред.), в повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие. Мы сохраняем нейтральный взгляд на российский рынок акций из-за высокой неопределенности в геополитике. Прогноз по индексу Мосбиржи на 7 октября – 2600-2700 пунктов", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Российский рынок пока полноценно все же не определился с направлением движения, и во вторник сохранятся риски повторного ухода индекса Мосбиржи к 2600 пунктам", - заключил Григорьев из банка "Санкт-Петербург".