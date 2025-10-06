Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США готовят сделку с Украиной о передаче военных технологий - 06.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: США готовят сделку с Украиной о передаче военных технологий
СМИ: США готовят сделку с Украиной о передаче военных технологий - 06.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: США готовят сделку с Украиной о передаче военных технологий
США готовятся заключить с Украиной сделку по передаче Киевом технологий в области дронов Вашингтону, сообщает портал Semafor. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T15:27+0300
2025-10-06T16:30+0300
мировая экономика
украина
сша
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_c6a6ec594b98fb8023659f165167de01.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. США готовятся заключить с Украиной сделку по передаче Киевом технологий в области дронов Вашингтону, сообщает портал Semafor. "США готовят оружейную сделку с Украиной, согласно которой Киев будет поставлять военные технологии Вашингтону", - говорится в публикации. По данным портала, речь идет о дронах. Кроме того, чиновники Украины находятся в Вашингтоне, чтобы обсудить возможность обмена опыта на продажу оружия на миллиарды долларов. Ранее американская газета Wall Street Journal сообщала, что США и Украина обсуждают заключение сделки, предполагающей передачу проверенных украинских технологий в области беспилотников американским военным в обмен на различные формы компенсации.
украина
сша
киев
мировая экономика, украина, сша, киев
Мировая экономика, УКРАИНА, США, Киев
15:27 06.10.2025 (обновлено: 16:30 06.10.2025)
 
СМИ: США готовят сделку с Украиной о передаче военных технологий

Semafor: США готовят сделку о передаче Украиной технологий в области дронов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Белый дом в США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. США готовятся заключить с Украиной сделку по передаче Киевом технологий в области дронов Вашингтону, сообщает портал Semafor.
"США готовят оружейную сделку с Украиной, согласно которой Киев будет поставлять военные технологии Вашингтону", - говорится в публикации.
По данным портала, речь идет о дронах. Кроме того, чиновники Украины находятся в Вашингтоне, чтобы обсудить возможность обмена опыта на продажу оружия на миллиарды долларов.
Ранее американская газета Wall Street Journal сообщала, что США и Украина обсуждают заключение сделки, предполагающей передачу проверенных украинских технологий в области беспилотников американским военным в обмен на различные формы компенсации.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Правительство Украины одобрило увеличение расходов на оборону
14:00
 
Мировая экономикаУКРАИНАСШАКиев
 
 
