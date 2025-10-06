https://1prime.ru/20251006/sdelka-863213364.html
СМИ: США готовят сделку с Украиной о передаче военных технологий
СМИ: США готовят сделку с Украиной о передаче военных технологий - 06.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: США готовят сделку с Украиной о передаче военных технологий
США готовятся заключить с Украиной сделку по передаче Киевом технологий в области дронов Вашингтону, сообщает портал Semafor. | 06.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. США готовятся заключить с Украиной сделку по передаче Киевом технологий в области дронов Вашингтону, сообщает портал Semafor. "США готовят оружейную сделку с Украиной, согласно которой Киев будет поставлять военные технологии Вашингтону", - говорится в публикации. По данным портала, речь идет о дронах. Кроме того, чиновники Украины находятся в Вашингтоне, чтобы обсудить возможность обмена опыта на продажу оружия на миллиарды долларов. Ранее американская газета Wall Street Journal сообщала, что США и Украина обсуждают заключение сделки, предполагающей передачу проверенных украинских технологий в области беспилотников американским военным в обмен на различные формы компенсации.
