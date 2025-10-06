Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швеция подписала контракт на закупку четырех военно-транспортных самолетов - 06.10.2025, ПРАЙМ
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
Швеция подписала контракт на закупку четырех военно-транспортных самолетов
Швеция подписала контракт на закупку четырех военно-транспортных самолетов
вооружения
бизнес
швеция
нидерланды
австрия
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Швеция подписала контракт на поставку четырех военно-транспортных самолетов Embraer C-390 на 850 миллионов долларов, заявил в понедельник министр обороны королевства Пол Йонсон. "Сегодня Швеция подписала контракт на поставку четырех новых военно-транспортных самолетов модели C-390 стоимостью около 8 миллиардов шведских крон (около 850 миллионов долларов - ред.)", - написал Йонсон в соцсети X. По словам министра, королевство закупает самолеты совместно с Нидерландами и Австрией. Йонсон добавил, что Швеция получит самолеты через 2-3 года. Минобороны королевства ранее сообщало, что стоящие на вооружении Швеции самолеты TP 84 (C-130H) были впервые закуплены в 1960-х годах и нуждаются в замене. Самолеты C-390 Embraer нужны вооруженным силам для перевозки личного состава и техники.
швеция
нидерланды
австрия
бизнес, швеция, нидерланды, австрия
Вооружения, Бизнес, ШВЕЦИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, АВСТРИЯ
17:41 06.10.2025
 
Швеция подписала контракт на закупку четырех военно-транспортных самолетов

Швеция подписала контракт на поставку четырех самолетов Embraer C-390

© Unsplash/Car GirlФлаг Швеции
Флаг Швеции
Флаг Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Швеция подписала контракт на поставку четырех военно-транспортных самолетов Embraer C-390 на 850 миллионов долларов, заявил в понедельник министр обороны королевства Пол Йонсон.
"Сегодня Швеция подписала контракт на поставку четырех новых военно-транспортных самолетов модели C-390 стоимостью около 8 миллиардов шведских крон (около 850 миллионов долларов - ред.)", - написал Йонсон в соцсети X.
По словам министра, королевство закупает самолеты совместно с Нидерландами и Австрией. Йонсон добавил, что Швеция получит самолеты через 2-3 года.
Минобороны королевства ранее сообщало, что стоящие на вооружении Швеции самолеты TP 84 (C-130H) были впервые закуплены в 1960-х годах и нуждаются в замене. Самолеты C-390 Embraer нужны вооруженным силам для перевозки личного состава и техники.
ВооруженияБизнесШВЕЦИЯНИДЕРЛАНДЫАВСТРИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала