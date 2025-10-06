https://1prime.ru/20251006/shvetsiya-863215455.html

Швеция подписала контракт на закупку четырех военно-транспортных самолетов

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Швеция подписала контракт на поставку четырех военно-транспортных самолетов Embraer C-390 на 850 миллионов долларов, заявил в понедельник министр обороны королевства Пол Йонсон. "Сегодня Швеция подписала контракт на поставку четырех новых военно-транспортных самолетов модели C-390 стоимостью около 8 миллиардов шведских крон (около 850 миллионов долларов - ред.)", - написал Йонсон в соцсети X. По словам министра, королевство закупает самолеты совместно с Нидерландами и Австрией. Йонсон добавил, что Швеция получит самолеты через 2-3 года. Минобороны королевства ранее сообщало, что стоящие на вооружении Швеции самолеты TP 84 (C-130H) были впервые закуплены в 1960-х годах и нуждаются в замене. Самолеты C-390 Embraer нужны вооруженным силам для перевозки личного состава и техники.

