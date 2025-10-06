https://1prime.ru/20251006/siluanov-863204352.html
Силуанов заявил о важности повышения производительности труда
2025-10-06T12:58+0300
экономика
россия
рф
антон силуанов
совет федерации
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Достижение высоких результатов экономики невозможно без повышения производительности труда, правительство РФ обратит на это внимание, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Особо хотелось бы подчеркнуть, что достижение высоких результатов экономического развития невозможно без повышения эффективности расходов, повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции. На это будет обращено особое внимание правительства Российской Федерации", - сказал он, выступая в Совете Федерации, где рассматривался проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
рф
