Силуанов заявил о важности повышения производительности труда - 06.10.2025
Силуанов заявил о важности повышения производительности труда
Достижение высоких результатов экономики невозможно без повышения производительности труда, правительство РФ обратит на это внимание, заявил министр финансов РФ | 06.10.2025
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Достижение высоких результатов экономики невозможно без повышения производительности труда, правительство РФ обратит на это внимание, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Особо хотелось бы подчеркнуть, что достижение высоких результатов экономического развития невозможно без повышения эффективности расходов, повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции. На это будет обращено особое внимание правительства Российской Федерации", - сказал он, выступая в Совете Федерации, где рассматривался проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
12:58 06.10.2025
 
Силуанов заявил о важности повышения производительности труда

Силуанов: экономическое развитие невозможно без повышения производительности труда

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Достижение высоких результатов экономики невозможно без повышения производительности труда, правительство РФ обратит на это внимание, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Особо хотелось бы подчеркнуть, что достижение высоких результатов экономического развития невозможно без повышения эффективности расходов, повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции. На это будет обращено особое внимание правительства Российской Федерации", - сказал он, выступая в Совете Федерации, где рассматривался проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Заголовок открываемого материала