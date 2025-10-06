https://1prime.ru/20251006/siluanov-863204352.html

Силуанов заявил о важности повышения производительности труда

Силуанов заявил о важности повышения производительности труда - 06.10.2025, ПРАЙМ

Силуанов заявил о важности повышения производительности труда

Достижение высоких результатов экономики невозможно без повышения производительности труда, правительство РФ обратит на это внимание, заявил министр финансов РФ | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T12:58+0300

2025-10-06T12:58+0300

2025-10-06T12:58+0300

экономика

россия

рф

антон силуанов

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/76594/73/765947359_0:10:1501:854_1920x0_80_0_0_1cf9923bf52b0c27ec291d20452e684f.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Достижение высоких результатов экономики невозможно без повышения производительности труда, правительство РФ обратит на это внимание, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Особо хотелось бы подчеркнуть, что достижение высоких результатов экономического развития невозможно без повышения эффективности расходов, повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции. На это будет обращено особое внимание правительства Российской Федерации", - сказал он, выступая в Совете Федерации, где рассматривался проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

https://1prime.ru/20251006/ekonomika-863196414.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, антон силуанов, совет федерации