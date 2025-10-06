https://1prime.ru/20251006/siluanov-863208803.html

Минфин зафиксировал снижение поступлений по налогу на прибыль

Минфин зафиксировал снижение поступлений по налогу на прибыль - 06.10.2025, ПРАЙМ

Минфин зафиксировал снижение поступлений по налогу на прибыль

06.10.2025

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ видит снижение поступлений по налогу на прибыль где-то на 6% по сравнению с уровнем прошлого года, но оно компенсируется ростом поступлений от НДФЛ, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "В этом году тоже видимо, действительно, снижение по налогу на прибыль по отдельным регионам, такой чувствительный... но в целом налог на прибыль снижается где-то на 6%. По факту исполнения по сравнению с уровнем прошлого года. А мы с вами планировали рост. Но он компенсируется ростом подоходного налога физических лиц, выше, чем мы закладывали - 13% рост по сравнению с уровнем прошлого года", - сказал он, выступая в Совете Федерации, где рассматривался проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

