https://1prime.ru/20251006/smi-863197705.html

AFP: речь о компромиссе по шатдауну в США пока не идет

AFP: речь о компромиссе по шатдауну в США пока не идет - 06.10.2025, ПРАЙМ

AFP: речь о компромиссе по шатдауну в США пока не идет

Приостановка работы правительства США может растянуться на недели, так как стороны увязли в противостоянии и разговоры о компромиссе почти не ведутся, передает... | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T10:42+0300

2025-10-06T10:42+0300

2025-10-06T10:42+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

калифорния

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Приостановка работы правительства США может растянуться на недели, так как стороны увязли в противостоянии и разговоры о компромиссе почти не ведутся, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американских чиновников. "Возможно, эта приостановка работы правительства затянется на недели, а не на дни ... Обе стороны увязли (в противостоянии - ред.) и разговоры о компромиссе почти не ведутся", - заявил бывший пресс-секретарь лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера Эндрю Конещуски в интервью агентству Франс Пресс. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам. Как отмечает агентство, пока что республиканцы в сенате рассчитывают на то, что их оппоненты-демократы сдадутся. "Я могу ожидать временного соглашения от обеих партий к концу октября", - сказал бывший высокопоставленный чиновник из штата Калифорния Джефф Ли, который вел переговоры с первой администрацией президента США Дональда Трампа. Ранее глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.

https://1prime.ru/20251006/bitkoin-863194882.html

сша

калифорния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, калифорния, дональд трамп