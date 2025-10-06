https://1prime.ru/20251006/smi-863197705.html
AFP: речь о компромиссе по шатдауну в США пока не идет
2025-10-06T10:42+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
калифорния
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Приостановка работы правительства США может растянуться на недели, так как стороны увязли в противостоянии и разговоры о компромиссе почти не ведутся, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американских чиновников. "Возможно, эта приостановка работы правительства затянется на недели, а не на дни ... Обе стороны увязли (в противостоянии - ред.) и разговоры о компромиссе почти не ведутся", - заявил бывший пресс-секретарь лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера Эндрю Конещуски в интервью агентству Франс Пресс. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам. Как отмечает агентство, пока что республиканцы в сенате рассчитывают на то, что их оппоненты-демократы сдадутся. "Я могу ожидать временного соглашения от обеих партий к концу октября", - сказал бывший высокопоставленный чиновник из штата Калифорния Джефф Ли, который вел переговоры с первой администрацией президента США Дональда Трампа. Ранее глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
сша
калифорния
