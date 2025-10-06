https://1prime.ru/20251006/sms-863225754.html

В России ввели ограничения по условиям предоставления услуг связи

В России ввели ограничения по условиям предоставления услуг связи

МИНСК, 6 окт - ПРАЙМ. Государственные органы России ввели ограничения по условиям предоставления услуг связи на территории РФ, российские операторы связи будут на 24 часа блокировать услугу передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге, сообщило министерство связи и информатизации Белоруссии. "По информации, размещенной на сайтах белорусских сотовых операторов, с 6 октября 2025 года со стороны государственных органов Российской Федерации введены регуляторные ограничения по условиям предоставления услуг связи на территории Российской Федерации. Российские операторы связи вводят обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге, регистрирующихся в сетях российских операторов связи. Данное решение обязательно к исполнению и направлено на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации и ее граждан", - говорится в сообщении. Блокировка автоматически применяется с момента первой регистрации в сети российских операторов и действует в течение 24 часов, после чего снимается. "При отсутствии активности по зарегистрированной в сети SIM-карте в течение трех дней после снятия блокировки она будет применена снова на 24-часовой период до появления активности", - сообщило минсвязи. Ограничения не затрагивают голосовые услуги (звонки по телефонной связи), которые будут полностью доступны независимо от блокировки услуг передачи данных и СМС, отметили в министерстве. Всем абонентам белорусских сотовых операторов, направляющихся или находящихся в России, необходимо иметь в виду введенные ограничения и по возможности использовать сети Wi-Fi для передачи данных, говорится в сообщении.

