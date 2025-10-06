https://1prime.ru/20251006/spacex-863205926.html

Инвестор призвал Европу снизить зависимость от SpaceX

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших технологических инвесторов в Европе, управляющий партнер в инвестиционной группе Balderton Capital Бернар Лиото призвал европейские страны ускорить развитие собственной космической отрасли для снижения зависимости от американской компании SpaceX на фоне бурного развития отрасли оборонных стартапов, сообщает британская газета Financial Times. "Лиото заявил, что борьба за "военное превосходство" все больше будет вестись в космосе. Но он добавил, что европейские страны "слишком зависят" от США, где SpaceX стала доминировать как на рынке ракет-носителей, так и на рынке спутников связи. По словам Лиото, это создает "огромный риск", - сообщает издание. Лиото добавил, что Европе нужно быть "более самодостаточной". Инвестор считает, что европейским странам следует развивать мощные возможности для запуска спутников и создания космической обороны. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана предпринимателем Илоном Маском в 2002 году.

