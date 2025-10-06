Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инвестор призвал Европу снизить зависимость от SpaceX - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251006/spacex-863205926.html
Инвестор призвал Европу снизить зависимость от SpaceX
Инвестор призвал Европу снизить зависимость от SpaceX - 06.10.2025, ПРАЙМ
Инвестор призвал Европу снизить зависимость от SpaceX
Один из крупнейших технологических инвесторов в Европе, управляющий партнер в инвестиционной группе Balderton Capital Бернар Лиото призвал европейские страны... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T13:24+0300
2025-10-06T13:24+0300
технологии
мировая экономика
европа
сша
spacex
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863205764_0:135:2594:1594_1920x0_80_0_0_cb9087bda03c77eeb7f9f00f7c0cd134.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших технологических инвесторов в Европе, управляющий партнер в инвестиционной группе Balderton Capital Бернар Лиото призвал европейские страны ускорить развитие собственной космической отрасли для снижения зависимости от американской компании SpaceX на фоне бурного развития отрасли оборонных стартапов, сообщает британская газета Financial Times. "Лиото заявил, что борьба за "военное превосходство" все больше будет вестись в космосе. Но он добавил, что европейские страны "слишком зависят" от США, где SpaceX стала доминировать как на рынке ракет-носителей, так и на рынке спутников связи. По словам Лиото, это создает "огромный риск", - сообщает издание. Лиото добавил, что Европе нужно быть "более самодостаточной". Инвестор считает, что европейским странам следует развивать мощные возможности для запуска спутников и создания космической обороны. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана предпринимателем Илоном Маском в 2002 году.
https://1prime.ru/20250922/kontrakt-862635555.html
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863205764_145:0:2450:1729_1920x0_80_0_0_ae75d3fa13d8917e97d93ddb21bfbfde.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, европа, сша, spacex, financial times
Технологии, Мировая экономика, ЕВРОПА, США, SpaceX, Financial Times
13:24 06.10.2025
 
Инвестор призвал Европу снизить зависимость от SpaceX

Инвестор Лиото призвал Европу снизить зависимость от SpaceX на фоне конкуренции

© РИА Новости . SpaceX Flickr | Перейти в медиабанкРакета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX
Ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX. Архивное фото
© РИА Новости . SpaceX Flickr
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших технологических инвесторов в Европе, управляющий партнер в инвестиционной группе Balderton Capital Бернар Лиото призвал европейские страны ускорить развитие собственной космической отрасли для снижения зависимости от американской компании SpaceX на фоне бурного развития отрасли оборонных стартапов, сообщает британская газета Financial Times.
"Лиото заявил, что борьба за "военное превосходство" все больше будет вестись в космосе. Но он добавил, что европейские страны "слишком зависят" от США, где SpaceX стала доминировать как на рынке ракет-носителей, так и на рынке спутников связи. По словам Лиото, это создает "огромный риск", - сообщает издание.
Лиото добавил, что Европе нужно быть "более самодостаточной". Инвестор считает, что европейским странам следует развивать мощные возможности для запуска спутников и создания космической обороны.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана предпринимателем Илоном Маском в 2002 году.
Госдепартамент США - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Госдеп заключил контракт с SpaceX на поставку Starlink на Украину
22 сентября, 20:42
 
ТехнологииМировая экономикаЕВРОПАСШАSpaceXFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала