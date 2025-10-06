https://1prime.ru/20251006/ssha-863196613.html

В США сделали заявление о войне с Россией

Использование украинцами ракет Tomahawk спровоцирует войну между США и Россией, пишет экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X. | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T10:01+0300

мировая экономика

сша

украина

дуглас макгрегор

владимир путин

валдай

киев

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Использование украинцами ракет Tomahawk спровоцирует войну между США и Россией, пишет экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Если Украина применит американские ракеты Tomahawk, то мы вступим в войну с Россией буквально через пару часов", — предупредил он.В ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Он также отметил, что применение Киевом американских ракет нанесет ущерб отношениям России и США.Как утверждает Wall Street Journal, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.

сша

украина

киев

2025

Новости

