Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали заявление о войне с Россией - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251006/ssha-863196613.html
В США сделали заявление о войне с Россией
В США сделали заявление о войне с Россией - 06.10.2025, ПРАЙМ
В США сделали заявление о войне с Россией
Использование украинцами ракет Tomahawk спровоцирует войну между США и Россией, пишет экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T10:01+0300
2025-10-06T10:01+0300
мировая экономика
сша
украина
дуглас макгрегор
владимир путин
валдай
киев
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Использование украинцами ракет Tomahawk спровоцирует войну между США и Россией, пишет экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Если Украина применит американские ракеты Tomahawk, то мы вступим в войну с Россией буквально через пару часов", — предупредил он.В ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Он также отметил, что применение Киевом американских ракет нанесет ущерб отношениям России и США.Как утверждает Wall Street Journal, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
https://1prime.ru/20251006/pistorius-863195006.html
https://1prime.ru/20251004/putin-863154556.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, украина, дуглас макгрегор, владимир путин, валдай, киев, дмитрий песков
Мировая экономика, США, УКРАИНА, Дуглас Макгрегор, Владимир Путин, Валдай, Киев, Дмитрий Песков
10:01 06.10.2025
 
В США сделали заявление о войне с Россией

Макгрегор: использование ракет Tomahawk Киевом приведет к войне США с Россией

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Использование украинцами ракет Tomahawk спровоцирует войну между США и Россией, пишет экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
"Если Украина применит американские ракеты Tomahawk, то мы вступим в войну с Россией буквально через пару часов", — предупредил он.
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
"Он очень хорошо знает". Писториус сделал наглое заявление о Путине
08:57
В ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Он также отметил, что применение Киевом американских ракет нанесет ущерб отношениям России и США.
Как утверждает Wall Street Journal, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
На Западе сделали заявление о ракетах Tomahawk после выступления Путина
4 октября, 17:10
 
Мировая экономикаСШАУКРАИНАДуглас МакгрегорВладимир ПутинВалдайКиевДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала