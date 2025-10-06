https://1prime.ru/20251006/strakhovanie-863184586.html
"СберСтрахование жизни" оценило рост числа застрахованных россиян
"СберСтрахование жизни" оценило рост числа застрахованных россиян - 06.10.2025, ПРАЙМ
"СберСтрахование жизни" оценило рост числа застрахованных россиян
Число россиян, которые пользуются страховыми продуктами, за два года выросло на 23,5 п.п. — с 40% в 2023 году до 63,5% в 2025 году, говорится в исследовании...
МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Число россиян, которые пользуются страховыми продуктами, за два года выросло на 23,5 п.п. — с 40% в 2023 году до 63,5% в 2025 году, говорится в исследовании "СберСтрахования жизни" и "СберСтрахования".Чаще всего страхуют автомобили, недвижимость и жизнь."Наше исследование показывает, что при выборе страхового продукта люди чаще всего смотрят на цену (60%), возможность оформить полис онлайн (58%) и гибкость условий (17%). Мы стараемся, чтобы наши продукты были такими, какими их хотят видеть клиенты — современными, удобными и простыми в использовании", - говорит старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.При этом 43,3% россиян рассматривают полис как экономически эффективный способ возмещения убытков. Каждый седьмой (13,8%) - как инструмент формирования капитала, а каждый девятый (11,6%) благодаря полису чувствует себя защищённым.Каждый третий (31,3%) из числа тех, кто пользуется страховками, приобретает их по всем перечисленным причинам.Традиционно наиболее востребовано среди россиян страхование автомобиля — 71,8% респондентов оформляют ОСАГО, ещё 15,5% — каско. Далее идёт защита недвижимости (12,7%), ДМС (9,4%) и страхование жизни (9,2%). Ипотечное и кредитное страхованию жизни выбирают 7,2% опрошенных, а страхование от несчастных случаев — 3,2%.В 2025 году мужчины чаще женщин приобретали страховые продукты — 70 и 57% соответственно. В необходимости страхования чаще всего убеждены люди в возрасте 31-40 лет (74%). Активнее других приобретают страховки жители Ульяновска (80%), Тольятти (78%) и Москвы (77%). В среднем россияне тратят на страхование 10,2 тысячи рублей ежегодно.
