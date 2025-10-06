https://1prime.ru/20251006/strigunov-863214497.html
На имущество экс-замглавы Росгвардии Стригунова наложили арест
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Арест на имущество экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова, обвиняемого во взяточничестве, наложен на общую сумму более 25 миллионов рублей, сообщили в ГВСУ СК России. "Расследуется уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Стригунова... В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Стригунова судом наложен арест на общую сумму более 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что Стригунов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, в сентябре 2014 года между МВД России и ООО "СУ Ремстройторг" был заключен многомиллионный госконтракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Стригунова. Отмечается, что в 2014 году Стригунов, зная об ограничениях использования учебного центра из-за несоответствия площади земельного участка и незначительного удаления от аэропорта, дал указание о его строительстве. В результате преступления условия контракта выполнены не были, учебный центр в эксплуатацию не введен, что повлекло ущерб свыше 2 миллиардов рублей. Кроме того, в 2012–2014 годах Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки в сумме свыше 66 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении госконтрактов по строительству. В настоящее время Стригунов арестован.
