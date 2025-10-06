Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На имущество экс-замглавы Росгвардии Стригунова наложили арест - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251006/strigunov-863214497.html
На имущество экс-замглавы Росгвардии Стригунова наложили арест
На имущество экс-замглавы Росгвардии Стригунова наложили арест - 06.10.2025, ПРАЙМ
На имущество экс-замглавы Росгвардии Стригунова наложили арест
Арест на имущество экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова, обвиняемого во взяточничестве, наложен на общую сумму более 25 миллионов рублей, сообщили в ГВСУ... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T12:48+0300
2025-10-06T16:48+0300
происшествия
россия
рф
кемеровская область
росгвардия
ск рф
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Арест на имущество экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова, обвиняемого во взяточничестве, наложен на общую сумму более 25 миллионов рублей, сообщили в ГВСУ СК России. "Расследуется уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Стригунова... В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Стригунова судом наложен арест на общую сумму более 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что Стригунов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, в сентябре 2014 года между МВД России и ООО "СУ Ремстройторг" был заключен многомиллионный госконтракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Стригунова. Отмечается, что в 2014 году Стригунов, зная об ограничениях использования учебного центра из-за несоответствия площади земельного участка и незначительного удаления от аэропорта, дал указание о его строительстве. В результате преступления условия контракта выполнены не были, учебный центр в эксплуатацию не введен, что повлекло ущерб свыше 2 миллиардов рублей. Кроме того, в 2012–2014 годах Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки в сумме свыше 66 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении госконтрактов по строительству. В настоящее время Стригунов арестован.
https://1prime.ru/20251003/grau-863101741.html
рф
кемеровская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_32a456d40681f21b0012c781a4ac538a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, кемеровская область, росгвардия, ск рф, мвд
Происшествия, РОССИЯ, РФ, Кемеровская область, Росгвардия, СК РФ, МВД
12:48 06.10.2025 (обновлено: 16:48 06.10.2025)
 
На имущество экс-замглавы Росгвардии Стригунова наложили арест

Имущество экс-замглавы Росгвардии Стригунова стоимостью 25 млн рублей арестовали

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Арест на имущество экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова, обвиняемого во взяточничестве, наложен на общую сумму более 25 миллионов рублей, сообщили в ГВСУ СК России.
"Расследуется уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Стригунова... В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Стригунова судом наложен арест на общую сумму более 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Стригунов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере.
По данным следствия, в сентябре 2014 года между МВД России и ООО "СУ Ремстройторг" был заключен многомиллионный госконтракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Стригунова.
Отмечается, что в 2014 году Стригунов, зная об ограничениях использования учебного центра из-за несоответствия площади земельного участка и незначительного удаления от аэропорта, дал указание о его строительстве. В результате преступления условия контракта выполнены не были, учебный центр в эксплуатацию не введен, что повлекло ущерб свыше 2 миллиардов рублей.
Кроме того, в 2012–2014 годах Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки в сумме свыше 66 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении госконтрактов по строительству.
В настоящее время Стригунов арестован.
Здание Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
СМИ: экс-руководителей научного комитета ГРАУ уличили в получении взятки
3 октября, 03:17
 
ПроисшествияРОССИЯРФКемеровская областьРосгвардияСК РФМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала