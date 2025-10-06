Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубани рассказали о ситуации с поставками топлива - 06.10.2025
На Кубани рассказали о ситуации с поставками топлива
2025-10-06T13:40+0300
2025-10-06T13:40+0300
энергетика
россия
краснодарский край
КРАСНОДАР, 6 окт - ПРАЙМ. Ситуация с поставками топлива в Краснодарском крае находится на контроле, реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на краевое министерство ТЭК и ЖКХ. "Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края сообщает, что ситуация с поставками топлива в регионе находится на контроле. На сегодняшний день на территории края работает более 1000 АЗС. Реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме. Имеются значительные запасы топлива как на нефтебазах, так и в пути", - говорится в сообщении. Сейчас в крае активно проходит осенняя посевная кампания, и потребность в горюче-смазочных материалах (особенно дизтопливе) у аграриев возрастает, добавили в краевом оперштабе.
краснодарский край
россия, краснодарский край
Энергетика, РОССИЯ, Краснодарский край
13:40 06.10.2025
 
КРАСНОДАР, 6 окт - ПРАЙМ. Ситуация с поставками топлива в Краснодарском крае находится на контроле, реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на краевое министерство ТЭК и ЖКХ.
"Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края сообщает, что ситуация с поставками топлива в регионе находится на контроле. На сегодняшний день на территории края работает более 1000 АЗС. Реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме. Имеются значительные запасы топлива как на нефтебазах, так и в пути", - говорится в сообщении.
Сейчас в крае активно проходит осенняя посевная кампания, и потребность в горюче-смазочных материалах (особенно дизтопливе) у аграриев возрастает, добавили в краевом оперштабе.
