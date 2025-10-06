https://1prime.ru/20251006/toplivo-863206570.html
На Кубани рассказали о ситуации с поставками топлива
На Кубани рассказали о ситуации с поставками топлива - 06.10.2025, ПРАЙМ
На Кубани рассказали о ситуации с поставками топлива
Ситуация с поставками топлива в Краснодарском крае находится на контроле, реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме, сообщили в... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T13:40+0300
2025-10-06T13:40+0300
2025-10-06T13:40+0300
энергетика
россия
краснодарский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860865733_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_a1f5803a62e47d878331c0b51f806d2c.jpg
КРАСНОДАР, 6 окт - ПРАЙМ. Ситуация с поставками топлива в Краснодарском крае находится на контроле, реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на краевое министерство ТЭК и ЖКХ. "Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края сообщает, что ситуация с поставками топлива в регионе находится на контроле. На сегодняшний день на территории края работает более 1000 АЗС. Реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме. Имеются значительные запасы топлива как на нефтебазах, так и в пути", - говорится в сообщении. Сейчас в крае активно проходит осенняя посевная кампания, и потребность в горюче-смазочных материалах (особенно дизтопливе) у аграриев возрастает, добавили в краевом оперштабе.
https://1prime.ru/20251006/azs-863197406.html
краснодарский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860865733_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_cf427db0cece7fe41c494ce4aae3ad3b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край
Энергетика, РОССИЯ, Краснодарский край
На Кубани рассказали о ситуации с поставками топлива
Реализация бензина и дизтоплива на Кубани идет в плановом режиме