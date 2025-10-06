Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Петербургская биржа увеличила продажи топлива мелким оптом - 06.10.2025
Петербургская биржа увеличила продажи топлива мелким оптом
Петербургская биржа увеличила продажи топлива мелким оптом - 06.10.2025, ПРАЙМ
Петербургская биржа увеличила продажи топлива мелким оптом
Объем продаж мелким оптом вырос на Петербургской бирже за январь-сентябрь, в частности, поставки автотранспортом увеличились на 47,4%, до 1,88 миллиона тонн,... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T19:06+0300
2025-10-06T19:06+0300
бизнес
россия
рф
топливо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg
МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Объем продаж мелким оптом вырос на Петербургской бирже за январь-сентябрь, в частности, поставки автотранспортом увеличились на 47,4%, до 1,88 миллиона тонн, сообщила торговая площадка. "В сегменте "мелкий опт" отмечен значительный рост объемов. Поставки на условиях "самовывоз авто" увеличились на 47,4%, до 1,88 миллиона тонн, "франко-пункт назначения" - на 41,9%, до 1,11 миллиона тонн. На условиях "франко-резервуар ОТП" объем торгов вырос на 62,8%, до 742 600 тонн, причем 99,9% этого объема пришлось на дизельное топливо", - говорится в сообщении. Общие объемы торгов нефтепродуктами на бирже за отчетный период увеличились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 27,67 миллиона тонн. Объем реализации дизельного топлива вырос на 6%, до 14,41 миллиона тонн. Продажи автобензинов в целом сократились на 2,8%, до 7,74 миллиона тонн. Реализация Аи-92 уменьшилась на 4,7%, до 4,47 миллиона тонн, тогда как продажи Аи-95 остались практически на уровне прошлого года, составив 3,21 миллиона тонн, что на 0,2% больше, чем в прошлом году. Оборот в денежном выражении вырос на 3,2%, составив 1,59 триллиона рублей.
19:06 06.10.2025
 
Петербургская биржа увеличила продажи топлива мелким оптом

Петербургская биржа увеличила продажи нефтепродуктов мелким оптом на 47,4 процента

Машина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Объем продаж мелким оптом вырос на Петербургской бирже за январь-сентябрь, в частности, поставки автотранспортом увеличились на 47,4%, до 1,88 миллиона тонн, сообщила торговая площадка.
"В сегменте "мелкий опт" отмечен значительный рост объемов. Поставки на условиях "самовывоз авто" увеличились на 47,4%, до 1,88 миллиона тонн, "франко-пункт назначения" - на 41,9%, до 1,11 миллиона тонн. На условиях "франко-резервуар ОТП" объем торгов вырос на 62,8%, до 742 600 тонн, причем 99,9% этого объема пришлось на дизельное топливо", - говорится в сообщении.
Общие объемы торгов нефтепродуктами на бирже за отчетный период увеличились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 27,67 миллиона тонн.
Объем реализации дизельного топлива вырос на 6%, до 14,41 миллиона тонн. Продажи автобензинов в целом сократились на 2,8%, до 7,74 миллиона тонн. Реализация Аи-92 уменьшилась на 4,7%, до 4,47 миллиона тонн, тогда как продажи Аи-95 остались практически на уровне прошлого года, составив 3,21 миллиона тонн, что на 0,2% больше, чем в прошлом году.
Оборот в денежном выражении вырос на 3,2%, составив 1,59 триллиона рублей.
