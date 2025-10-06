Петербургская биржа увеличила продажи топлива мелким оптом

https://1prime.ru/20251006/toplivo-863220317.html

МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Объем продаж мелким оптом вырос на Петербургской бирже за январь-сентябрь, в частности, поставки автотранспортом увеличились на 47,4%, до 1,88 миллиона тонн, сообщила торговая площадка. "В сегменте "мелкий опт" отмечен значительный рост объемов. Поставки на условиях "самовывоз авто" увеличились на 47,4%, до 1,88 миллиона тонн, "франко-пункт назначения" - на 41,9%, до 1,11 миллиона тонн. На условиях "франко-резервуар ОТП" объем торгов вырос на 62,8%, до 742 600 тонн, причем 99,9% этого объема пришлось на дизельное топливо", - говорится в сообщении. Общие объемы торгов нефтепродуктами на бирже за отчетный период увеличились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 27,67 миллиона тонн. Объем реализации дизельного топлива вырос на 6%, до 14,41 миллиона тонн. Продажи автобензинов в целом сократились на 2,8%, до 7,74 миллиона тонн. Реализация Аи-92 уменьшилась на 4,7%, до 4,47 миллиона тонн, тогда как продажи Аи-95 остались практически на уровне прошлого года, составив 3,21 миллиона тонн, что на 0,2% больше, чем в прошлом году. Оборот в денежном выражении вырос на 3,2%, составив 1,59 триллиона рублей.

