Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ изменил параметры безотзывной кредитной линии - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251006/tsbr-863222988.html
ЦБ изменил параметры безотзывной кредитной линии
ЦБ изменил параметры безотзывной кредитной линии - 06.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ изменил параметры безотзывной кредитной линии
Банк России изменил параметры безотзывной кредитной линии (БКЛ) в связи с переходом крупных российских банков на национальный норматив краткосрочной ликвидности | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T19:49+0300
2025-10-06T19:49+0300
финансы
банки
россия
бкл
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/08/840590809_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50e68e544fc0d7e856e127656801cff8.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Банк России изменил параметры безотзывной кредитной линии (БКЛ) в связи с переходом крупных российских банков на национальный норматив краткосрочной ликвидности (ННКЛ) с 30 октября, сообщает регулятор. "В связи c переходом СЗКО на соблюдение ННКЛ вместо базельского, с 30 октября 2025 года плата за право пользования БКЛ установлена в размере 1% годовых от величины лимита БКЛ, включенной в расчет ННКЛ. Отменен срок действия БКЛ в 1 год", - говорится в сообщении. Также внесены изменения в механизм БКЛ, пересмотрен подход к использованию БКЛ для соблюдения норматива: теперь БКЛ будет покрывать только небольшую волатильность норматива (до 20 п.п.), поясняет регулятор. Сумма платы за БКЛ будет зависеть от того, сколько дней и в каком объеме банк фактически использовал БКЛ для соблюдения норматива. "Банк России ожидает, что потребность банков в использовании БКЛ будет небольшой. ННКЛ учитывает специфику российского рынка, в первую очередь в части состава высоколиквидных активов. Цель пересмотра механизма БКЛ – обеспечить гибкость в управлении банками своей ликвидностью, смягчая ее временные краткосрочные изменения, не угрожающие финансовой стабильности. Порядок расчета платы должен мотивировать банки к выполнению норматива за счет рыночных инструментов", - говорится в сообщении. В конце сентября регулятор сообщал, что системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 30 октября 2025 года начнут соблюдать новый национальный норматив краткосрочной ликвидности (ННКЛ) вместо действующего базельского норматива. В августе Банк России направил на регистрацию в Минюст документ, касающийся расчета национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ) для системно значимых банков. Планировалось, что ННКЛ вступит в силу с 1 октября, а чтобы переход был плавным, до конца года минимальное значение нового норматива составит 80%, а уже с 1 января 2026 года - 100%, отмечал ЦБ. В ноябре прошлого года регулятор временно расширял возможности использования системно значимыми банками безотзывной кредитной линии для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности.
https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862973540.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/08/840590809_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d18ccf693b3e5021c8c834266739f1cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, бкл, банк россия
Финансы, Банки, РОССИЯ, БКЛ, банк Россия
19:49 06.10.2025
 
ЦБ изменил параметры безотзывной кредитной линии

Банк России изменил параметры безотзывной кредитной линии для системно значимых банков

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
ЦБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Банк России изменил параметры безотзывной кредитной линии (БКЛ) в связи с переходом крупных российских банков на национальный норматив краткосрочной ликвидности (ННКЛ) с 30 октября, сообщает регулятор.
"В связи c переходом СЗКО на соблюдение ННКЛ вместо базельского, с 30 октября 2025 года плата за право пользования БКЛ установлена в размере 1% годовых от величины лимита БКЛ, включенной в расчет ННКЛ. Отменен срок действия БКЛ в 1 год", - говорится в сообщении.
Также внесены изменения в механизм БКЛ, пересмотрен подход к использованию БКЛ для соблюдения норматива: теперь БКЛ будет покрывать только небольшую волатильность норматива (до 20 п.п.), поясняет регулятор. Сумма платы за БКЛ будет зависеть от того, сколько дней и в каком объеме банк фактически использовал БКЛ для соблюдения норматива.
"Банк России ожидает, что потребность банков в использовании БКЛ будет небольшой. ННКЛ учитывает специфику российского рынка, в первую очередь в части состава высоколиквидных активов. Цель пересмотра механизма БКЛ – обеспечить гибкость в управлении банками своей ликвидностью, смягчая ее временные краткосрочные изменения, не угрожающие финансовой стабильности. Порядок расчета платы должен мотивировать банки к выполнению норматива за счет рыночных инструментов", - говорится в сообщении.
В конце сентября регулятор сообщал, что системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 30 октября 2025 года начнут соблюдать новый национальный норматив краткосрочной ликвидности (ННКЛ) вместо действующего базельского норматива.
В августе Банк России направил на регистрацию в Минюст документ, касающийся расчета национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ) для системно значимых банков. Планировалось, что ННКЛ вступит в силу с 1 октября, а чтобы переход был плавным, до конца года минимальное значение нового норматива составит 80%, а уже с 1 января 2026 года - 100%, отмечал ЦБ.
В ноябре прошлого года регулятор временно расширял возможности использования системно значимыми банками безотзывной кредитной линии для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
В Госдуме предложили ввести нулевую ключевую ставку для ряда отраслей
29 сентября, 22:55
 
ФинансыБанкиРОССИЯБКЛбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала