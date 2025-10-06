https://1prime.ru/20251006/tsbr-863222988.html

ЦБ изменил параметры безотзывной кредитной линии

2025-10-06T19:49+0300

финансы

банки

россия

бкл

банк россия

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Банк России изменил параметры безотзывной кредитной линии (БКЛ) в связи с переходом крупных российских банков на национальный норматив краткосрочной ликвидности (ННКЛ) с 30 октября, сообщает регулятор. "В связи c переходом СЗКО на соблюдение ННКЛ вместо базельского, с 30 октября 2025 года плата за право пользования БКЛ установлена в размере 1% годовых от величины лимита БКЛ, включенной в расчет ННКЛ. Отменен срок действия БКЛ в 1 год", - говорится в сообщении. Также внесены изменения в механизм БКЛ, пересмотрен подход к использованию БКЛ для соблюдения норматива: теперь БКЛ будет покрывать только небольшую волатильность норматива (до 20 п.п.), поясняет регулятор. Сумма платы за БКЛ будет зависеть от того, сколько дней и в каком объеме банк фактически использовал БКЛ для соблюдения норматива. "Банк России ожидает, что потребность банков в использовании БКЛ будет небольшой. ННКЛ учитывает специфику российского рынка, в первую очередь в части состава высоколиквидных активов. Цель пересмотра механизма БКЛ – обеспечить гибкость в управлении банками своей ликвидностью, смягчая ее временные краткосрочные изменения, не угрожающие финансовой стабильности. Порядок расчета платы должен мотивировать банки к выполнению норматива за счет рыночных инструментов", - говорится в сообщении. В конце сентября регулятор сообщал, что системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 30 октября 2025 года начнут соблюдать новый национальный норматив краткосрочной ликвидности (ННКЛ) вместо действующего базельского норматива. В августе Банк России направил на регистрацию в Минюст документ, касающийся расчета национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ) для системно значимых банков. Планировалось, что ННКЛ вступит в силу с 1 октября, а чтобы переход был плавным, до конца года минимальное значение нового норматива составит 80%, а уже с 1 января 2026 года - 100%, отмечал ЦБ. В ноябре прошлого года регулятор временно расширял возможности использования системно значимыми банками безотзывной кредитной линии для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности.

