https://1prime.ru/20251006/ukraina-863207286.html

Правительство Украины одобрило увеличение расходов на оборону

Правительство Украины одобрило увеличение расходов на оборону - 06.10.2025, ПРАЙМ

Правительство Украины одобрило увеличение расходов на оборону

Кабмин Украины одобрил изменения в госбюджет на текущий год, чтобы покрыть увеличение расходов на оборону на 317 миллиарда гривен (более 7,6 миллиарда... | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T14:00+0300

2025-10-06T14:00+0300

2025-10-06T14:00+0300

экономика

мировая экономика

украина

запад

киев

владимир зеленский

рада

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Кабмин Украины одобрил изменения в госбюджет на текущий год, чтобы покрыть увеличение расходов на оборону на 317 миллиарда гривен (более 7,6 миллиарда долларов), документ должна будет утвердить Верховная рада, сообщил в понедельник украинский парламентарий Ярослав Железняк. Железняк 19 сентября заявлял, что Украина до конца этого года столкнется с нехваткой средств для стабильного обеспечения армии, в связи с чем министерство финансов планирует обратиться к Раде с просьбой увеличить военный бюджет на 300 миллиардов гривен (более 7 миллиардов долларов). "Как и анонсировал, правительство одобрило изменения в бюджет 2025 года, где увеличивают деньги на армию. Дополнительно расходы общего бюджета в этом году предлагается увеличить на 317 миллиарда гривен (более 7,6 миллиарда долларов)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

https://1prime.ru/20251005/ukraina-863184327.html

украина

запад

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, запад, киев, владимир зеленский, рада, мвф