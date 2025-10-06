Правительство Украины одобрило увеличение расходов на оборону

https://1prime.ru/20251006/ukraina-863207286.html
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Кабмин Украины одобрил изменения в госбюджет на текущий год, чтобы покрыть увеличение расходов на оборону на 317 миллиарда гривен (более 7,6 миллиарда долларов), документ должна будет утвердить Верховная рада, сообщил в понедельник украинский парламентарий Ярослав Железняк. Железняк 19 сентября заявлял, что Украина до конца этого года столкнется с нехваткой средств для стабильного обеспечения армии, в связи с чем министерство финансов планирует обратиться к Раде с просьбой увеличить военный бюджет на 300 миллиардов гривен (более 7 миллиардов долларов). "Как и анонсировал, правительство одобрило изменения в бюджет 2025 года, где увеличивают деньги на армию. Дополнительно расходы общего бюджета в этом году предлагается увеличить на 317 миллиарда гривен (более 7,6 миллиарда долларов)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
