https://1prime.ru/20251006/ukraina-863221011.html

Украина требует миллионы долларов с моделей OnlyFans, пишут СМИ

Украина требует миллионы долларов с моделей OnlyFans, пишут СМИ - 06.10.2025, ПРАЙМ

Украина требует миллионы долларов с моделей OnlyFans, пишут СМИ

Модели онлайн-платформы OnlyFans задолжали Украине по налогам свыше 380 миллионов гривен (эквивалентно более чем 9,2 миллиона долларов), сообщило издание... | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T19:23+0300

2025-10-06T19:23+0300

2025-10-06T19:23+0300

украина

лондон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159498_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6bc78bae43ec83615a543793ad91afdb.jpg

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Модели онлайн-платформы OnlyFans задолжали Украине по налогам свыше 380 миллионов гривен (эквивалентно более чем 9,2 миллиона долларов), сообщило издание "Экономическая правда", ссылаясь на Государственную налоговую службу Украины."С 2 октября 2024 года и по состоянию на 1 сентября 2025 года сумма налоговой задолженности у граждан Украины, являющихся налоговыми резидентами и не уплативших налоги с доходов, полученных от Fenix International Ltd (владельца платформы OnlyFans) в период с 2020 по 2022 год, составляет 384,7 миллиона гривен", — указывается в публикации. Несмотря на запрет на создание и распространение контента для взрослых в Украине, налоговые службы продолжают взимать налоги с доходов, полученных от такого контента, а платформа OnlyFans уплачивает налоги в Украине. OnlyFans — это онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать и делиться различными видами контента, включая фото, видео и тексты, на условиях платной подписки. Сервис особенно востребован в сфере взрослого контента. Головной офис компании находится в Лондоне.

https://1prime.ru/20250716/rada-859550541.html

https://1prime.ru/20250505/ukraina-857278159.html

украина

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, лондон