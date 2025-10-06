https://1prime.ru/20251006/ukraina-863221011.html
Украина требует миллионы долларов с моделей OnlyFans, пишут СМИ
Украина требует миллионы долларов с моделей OnlyFans, пишут СМИ - 06.10.2025, ПРАЙМ
Украина требует миллионы долларов с моделей OnlyFans, пишут СМИ
Модели онлайн-платформы OnlyFans задолжали Украине по налогам свыше 380 миллионов гривен (эквивалентно более чем 9,2 миллиона долларов), сообщило издание... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T19:23+0300
2025-10-06T19:23+0300
2025-10-06T19:23+0300
украина
лондон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159498_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6bc78bae43ec83615a543793ad91afdb.jpg
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Модели онлайн-платформы OnlyFans задолжали Украине по налогам свыше 380 миллионов гривен (эквивалентно более чем 9,2 миллиона долларов), сообщило издание "Экономическая правда", ссылаясь на Государственную налоговую службу Украины."С 2 октября 2024 года и по состоянию на 1 сентября 2025 года сумма налоговой задолженности у граждан Украины, являющихся налоговыми резидентами и не уплативших налоги с доходов, полученных от Fenix International Ltd (владельца платформы OnlyFans) в период с 2020 по 2022 год, составляет 384,7 миллиона гривен", — указывается в публикации. Несмотря на запрет на создание и распространение контента для взрослых в Украине, налоговые службы продолжают взимать налоги с доходов, полученных от такого контента, а платформа OnlyFans уплачивает налоги в Украине. OnlyFans — это онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать и делиться различными видами контента, включая фото, видео и тексты, на условиях платной подписки. Сервис особенно востребован в сфере взрослого контента. Головной офис компании находится в Лондоне.
https://1prime.ru/20250716/rada-859550541.html
https://1prime.ru/20250505/ukraina-857278159.html
украина
лондон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159498_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cc6be39544b3d864900ef496f700288e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, лондон
Украина требует миллионы долларов с моделей OnlyFans, пишут СМИ
ГНСУ: модели OnlyFans должны бюджету Украины более $9 млн налогов