Украина требует миллионы долларов с моделей OnlyFans, пишут СМИ - 06.10.2025
Украина требует миллионы долларов с моделей OnlyFans, пишут СМИ
Украина требует миллионы долларов с моделей OnlyFans, пишут СМИ - 06.10.2025, ПРАЙМ
Украина требует миллионы долларов с моделей OnlyFans, пишут СМИ
Модели онлайн-платформы OnlyFans задолжали Украине по налогам свыше 380 миллионов гривен (эквивалентно более чем 9,2 миллиона долларов), сообщило издание... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T19:23+0300
2025-10-06T19:23+0300
украина
лондон
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Модели онлайн-платформы OnlyFans задолжали Украине по налогам свыше 380 миллионов гривен (эквивалентно более чем 9,2 миллиона долларов), сообщило издание "Экономическая правда", ссылаясь на Государственную налоговую службу Украины."С 2 октября 2024 года и по состоянию на 1 сентября 2025 года сумма налоговой задолженности у граждан Украины, являющихся налоговыми резидентами и не уплативших налоги с доходов, полученных от Fenix International Ltd (владельца платформы OnlyFans) в период с 2020 по 2022 год, составляет 384,7 миллиона гривен", — указывается в публикации. Несмотря на запрет на создание и распространение контента для взрослых в Украине, налоговые службы продолжают взимать налоги с доходов, полученных от такого контента, а платформа OnlyFans уплачивает налоги в Украине. OnlyFans — это онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать и делиться различными видами контента, включая фото, видео и тексты, на условиях платной подписки. Сервис особенно востребован в сфере взрослого контента. Головной офис компании находится в Лондоне.
украина
лондон
украина, лондон
УКРАИНА, ЛОНДОН
19:23 06.10.2025
 
Украина требует миллионы долларов с моделей OnlyFans, пишут СМИ

ГНСУ: модели OnlyFans должны бюджету Украины более $9 млн налогов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Купюры долларов США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Модели онлайн-платформы OnlyFans задолжали Украине по налогам свыше 380 миллионов гривен (эквивалентно более чем 9,2 миллиона долларов), сообщило издание "Экономическая правда", ссылаясь на Государственную налоговую службу Украины.
"С 2 октября 2024 года и по состоянию на 1 сентября 2025 года сумма налоговой задолженности у граждан Украины, являющихся налоговыми резидентами и не уплативших налоги с доходов, полученных от Fenix International Ltd (владельца платформы OnlyFans) в период с 2020 по 2022 год, составляет 384,7 миллиона гривен", — указывается в публикации.
Несмотря на запрет на создание и распространение контента для взрослых в Украине, налоговые службы продолжают взимать налоги с доходов, полученных от такого контента, а платформа OnlyFans уплачивает налоги в Украине.
OnlyFans — это онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать и делиться различными видами контента, включая фото, видео и тексты, на условиях платной подписки. Сервис особенно востребован в сфере взрослого контента. Головной офис компании находится в Лондоне.
