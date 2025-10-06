Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о создании секретной сети на Украине на случай блэкаута - 06.10.2025
СМИ сообщили о создании секретной сети на Украине на случай блэкаута
СМИ сообщили о создании секретной сети на Украине на случай блэкаута - 06.10.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о создании секретной сети на Украине на случай блэкаута
На территории Украины была развёрнута масштабная сеть американских аккумуляторов на случай длительного отключения электричества, передаёт издание The Wall... | 06.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. На территории Украины была развёрнута масштабная сеть американских аккумуляторов на случай длительного отключения электричества, передаёт издание The Wall Street Journal. "Энергетические компании в Украине делают ставку на сеть крупных батарей производства США, которые установлены в строго засекреченных местах для поддержки электроснабжения страны," — говорится в статье. По информации издания, система включает шесть так называемых парков, расположенных в Киеве и в Днепропетровской области. Каждый из этих парков состоит из ряда аккумуляторных блоков белого цвета, высотой примерно 2,5 метра. "Суммарная мощность аккумуляторных парков составляет 200 мегаватт, чего достаточно для обеспечения электроэнергией около 600 000 домов на протяжении двух часов," — уточняет The Wall Street Journal. Российские Вооруженные Силы начали атаки на украинскую инфраструктуру 10 октября 2022 года, спустя два дня после инцидента на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили украинские спецслужбы. Удары наносятся по ряду объектов, включая оборонные производства, структуры управления и связи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские войска избегают ударов по жилой и социальной инфраструктуре.
23:03 06.10.2025
 
СМИ сообщили о создании секретной сети на Украине на случай блэкаута

WSJ: Украина создала секретную систему батарей на случай блэкаута

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. На территории Украины была развёрнута масштабная сеть американских аккумуляторов на случай длительного отключения электричества, передаёт издание The Wall Street Journal.
"Энергетические компании в Украине делают ставку на сеть крупных батарей производства США, которые установлены в строго засекреченных местах для поддержки электроснабжения страны," — говорится в статье.
По информации издания, система включает шесть так называемых парков, расположенных в Киеве и в Днепропетровской области. Каждый из этих парков состоит из ряда аккумуляторных блоков белого цвета, высотой примерно 2,5 метра.
"Суммарная мощность аккумуляторных парков составляет 200 мегаватт, чего достаточно для обеспечения электроэнергией около 600 000 домов на протяжении двух часов," — уточняет The Wall Street Journal.
Российские Вооруженные Силы начали атаки на украинскую инфраструктуру 10 октября 2022 года, спустя два дня после инцидента на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили украинские спецслужбы. Удары наносятся по ряду объектов, включая оборонные производства, структуры управления и связи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские войска избегают ударов по жилой и социальной инфраструктуре.
