В Узбекистане раскрыли группу по нелегальному обороту криптоактивов
В Узбекистане раскрыли группу по нелегальному обороту криптоактивов
ТАШКЕНТ, 6 окт – ПРАЙМ. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Навоийской области четверых человек, подозреваемых в нелегальном обороте криптоактивов на 104 миллиарда сумов (около 8,6 миллиона долларов), сообщает Центр кибербезопасности МВД Узбекистана. "В рамках мероприятий по обеспечению безопасного киберпространства… в Навоийской области задержаны четыре человека, обвиняемых в легализации денежных средств через незаконный оборот криптоактивов", - говорится в видеозаписи, размещенной в Telegram-канале центра. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые с января по август провели незаконные операции с криптоактивами на сумму 104 миллиарда сумов. В качестве вещественных доказательств изъято 12 мобильных телефонов, почти 70 пластиковых карт, а также компьютерное оборудование. Задержанные использовали местные онлайн-платформы для проведения финансовых операций в обход установленного порядка, по данному факту проводится доследственная проверка, добавили в центре. В Узбекистане правоохранительные органы и СМИ в последнее время регулярно сообщают об проводимых операциях против нелегальных сделках с криптовалютой. В сентябре полиция задержала в Ташкенте шесть человек, подозреваемых в нелегальном обороте криптоактивов на более 180 миллиардов сумов (около 14,5 миллиона долларов) для онлайн-компаний, организующих азартные игры. Было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов организованной группой в особо крупном размере". Санкции предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на пять лет. В Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри страны. С 1 января 2023 года граждане и юридические лица в Узбекистане могут осуществлять операции по покупке, продаже и обмену криптоактивов исключительно через национальных провайдеров услуг.
"В рамках мероприятий по обеспечению безопасного киберпространства… в Навоийской области задержаны четыре человека, обвиняемых в легализации денежных средств через незаконный оборот криптоактивов", - говорится в видеозаписи, размещенной в Telegram-канале центра.
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые с января по август провели незаконные операции с криптоактивами на сумму 104 миллиарда сумов. В качестве вещественных доказательств изъято 12 мобильных телефонов, почти 70 пластиковых карт, а также компьютерное оборудование.
Задержанные использовали местные онлайн-платформы для проведения финансовых операций в обход установленного порядка, по данному факту проводится доследственная проверка, добавили в центре.
В Узбекистане
правоохранительные органы и СМИ в последнее время регулярно сообщают об проводимых операциях против нелегальных сделках с криптовалютой. В сентябре полиция задержала в Ташкенте
шесть человек, подозреваемых в нелегальном обороте криптоактивов на более 180 миллиардов сумов (около 14,5 миллиона долларов) для онлайн-компаний, организующих азартные игры. Было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов организованной группой в особо крупном размере". Санкции предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.
В Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри страны. С 1 января 2023 года граждане и юридические лица в Узбекистане могут осуществлять операции по покупке, продаже и обмену криптоактивов исключительно через национальных провайдеров услуг.
