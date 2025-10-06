https://1prime.ru/20251006/uzbekistan-863197881.html

В Узбекистане раскрыли группу по нелегальному обороту криптоактивов

В Узбекистане раскрыли группу по нелегальному обороту криптоактивов - 06.10.2025, ПРАЙМ

В Узбекистане раскрыли группу по нелегальному обороту криптоактивов

Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Навоийской области четверых человек, подозреваемых в нелегальном обороте криптоактивов на 104 миллиарда сумов... | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T10:44+0300

2025-10-06T10:44+0300

2025-10-06T10:44+0300

экономика

россия

финансы

узбекистан

ташкент

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/83326/04/833260487_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8e9ca5ccd6cc9472ffe2afa42be4c47f.jpg

ТАШКЕНТ, 6 окт – ПРАЙМ. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Навоийской области четверых человек, подозреваемых в нелегальном обороте криптоактивов на 104 миллиарда сумов (около 8,6 миллиона долларов), сообщает Центр кибербезопасности МВД Узбекистана. "В рамках мероприятий по обеспечению безопасного киберпространства… в Навоийской области задержаны четыре человека, обвиняемых в легализации денежных средств через незаконный оборот криптоактивов", - говорится в видеозаписи, размещенной в Telegram-канале центра. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые с января по август провели незаконные операции с криптоактивами на сумму 104 миллиарда сумов. В качестве вещественных доказательств изъято 12 мобильных телефонов, почти 70 пластиковых карт, а также компьютерное оборудование. Задержанные использовали местные онлайн-платформы для проведения финансовых операций в обход установленного порядка, по данному факту проводится доследственная проверка, добавили в центре. В Узбекистане правоохранительные органы и СМИ в последнее время регулярно сообщают об проводимых операциях против нелегальных сделках с криптовалютой. В сентябре полиция задержала в Ташкенте шесть человек, подозреваемых в нелегальном обороте криптоактивов на более 180 миллиардов сумов (около 14,5 миллиона долларов) для онлайн-компаний, организующих азартные игры. Было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов организованной группой в особо крупном размере". Санкции предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на пять лет. В Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри страны. С 1 января 2023 года граждане и юридические лица в Узбекистане могут осуществлять операции по покупке, продаже и обмену криптоактивов исключительно через национальных провайдеров услуг.

https://1prime.ru/20251006/bitkoin-863194882.html

узбекистан

ташкент

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, узбекистан, ташкент, мвд