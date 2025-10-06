Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия не планирует менять национальную валюту на евро
2025-10-06T16:23+0300
2025-10-06T16:23+0300
БУДАПЕШТ, 6 окт - ПРАЙМ. Венгрия не планирует менять национальную валюту на евро, чтобы не привязывать себя сильнее к Евросоюзу, который сейчас находится в стадии распада, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. "В моих планах этого точно нет... На мой взгляд, Евросоюз находится на этапе распада. Именно сейчас он разваливается... Поэтому Венгрии не следует связывать свою судьбу с Евросоюзом теснее, чем сейчас. А введение евро стало бы самой тесной привязкой", - сказал Орбан в интервью порталу Economx, отвечая на вопрос ведущего, планирует ли венгерское правительство вступить в еврозону. По его словам, если в течение одного-двух лет не произойдёт радикальной трансформации ЕС, то этот процесс продолжится и Евросоюз станет "в нашей жизни проходящим этапом". Орбан добавил, что не видит ни со стороны "брюссельских бюрократов", ни со стороны глав ведущих государств блока намерения и способности это изменить. Орбан ранее заявлял, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США. Орбан ранее также заявлял, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
16:23 06.10.2025
 
Венгрия не планирует менять национальную валюту на евро

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКурсы валют
Курсы валют - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Курсы валют. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 6 окт - ПРАЙМ. Венгрия не планирует менять национальную валюту на евро, чтобы не привязывать себя сильнее к Евросоюзу, который сейчас находится в стадии распада, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"В моих планах этого точно нет... На мой взгляд, Евросоюз находится на этапе распада. Именно сейчас он разваливается... Поэтому Венгрии не следует связывать свою судьбу с Евросоюзом теснее, чем сейчас. А введение евро стало бы самой тесной привязкой", - сказал Орбан в интервью порталу Economx, отвечая на вопрос ведущего, планирует ли венгерское правительство вступить в еврозону.
По его словам, если в течение одного-двух лет не произойдёт радикальной трансформации ЕС, то этот процесс продолжится и Евросоюз станет "в нашей жизни проходящим этапом". Орбан добавил, что не видит ни со стороны "брюссельских бюрократов", ни со стороны глав ведущих государств блока намерения и способности это изменить.
Орбан ранее заявлял, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
Орбан ранее также заявлял, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
Денежные купюры и монеты России - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
"Как заколдованный": рубль становится защитным активом
