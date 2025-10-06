Вучич призвал граждан быть рациональными, когда мир готовится к войне

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
БЕЛГРАД, 6 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич призвал граждан быть рациональными и сохранять стабильность, когда мировые политики готовятся к возможной войне и увеличивают расходы на оборону. Глава сербского государства участвовал 2 октября в саммите Европейского политического сообщества в четверг в Дании, после чего сказал, что увеличение до 5% ВВП расходов на оборону странами НАТО означает подготовку к войне, которую Сербия хочет избежать. "Я сказал то, о чем говорят все, единственное слово, которое слышно – война. Кто-то говорит гибридная, другой его исправляет "и мы в этой войне". Не скажу, кто это говорит, это крупнейшие лидеры государств. А потом Вучич окажется виноват, потому что сказал правду. Не может быть иначе, потому что приняли 5% расходов на оборону. Никто не размышляет о том, будут ли инвестиции в экономику, энергетические мощности, а у нас будут проблемы с энергетикой, поддержанием мира, с инвестициями и всем остальным. Поэтому мы должны быть очень дисциплинированы, вести себя рационально и сохранять мир и стабильность", - заявил президент Сербии в эфире TV Pink. Вучич напомнил о многочисленных войнах, в которых Сербия участвовала в ХХ веке, и огромных потерях сербского народа и призвал в этот раз "не быть частью этого и не участвовать в конфликтах". Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств ЕС. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами-членами Евросоюза, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
00:22 06.10.2025
 
Вучич призвал граждан быть рациональными, когда мир готовится к войне

Вучич призвал граждан быть рациональными, когда мир готовится к войне

Заголовок открываемого материала