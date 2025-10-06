Курс юаня в начале торгов повысился на пять копеек

https://1prime.ru/20251006/yuan-863196921.html
Курс китайской валюты в начале торгов понедельника повышается до 11,54 рубля, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов понедельника повышается до 11,54 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 5 копеек, до 11,54 рубля.
