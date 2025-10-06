https://1prime.ru/20251006/yuan-863196921.html

Курс юаня в начале торгов повысился на пять копеек

Курс юаня в начале торгов повысился на пять копеек - 06.10.2025, ПРАЙМ

Курс юаня в начале торгов повысился на пять копеек

Курс китайской валюты в начале торгов понедельника повышается до 11,54 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T10:02+0300

2025-10-06T10:02+0300

2025-10-06T10:09+0300

экономика

рынок

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов понедельника повышается до 11,54 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 5 копеек, до 11,54 рубля.

https://1prime.ru/20251003/dollar-863130419.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, юань