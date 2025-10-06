ЦБ 3 октября не проводил расчетов по операциям с юанем
ЦБ 3 октября не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Банк России 3 октября не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Финансовые рынки Китая закрыты в связи с каникулами - "Золотой неделей" - с 1 по 7 октября.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день.
Минфин со своей стороны анонсировал, что с 5 сентября по 6 октября направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу 31,5 миллиарда рублей, по 1,4 миллиарда в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.