Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжает расти в начале недели
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник продолжает расти вторую сессию подряд, закрепляясь выше ключевого уровня 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.01 мск рос на 7 копеек (+0,6%), до 11,56 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,51-11,60 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,10 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 82,59 рубля. Рубль на подъемеЮань на Мосбирже в понедельник продолжает повышаться вторую торговую сессию подряд, китайская валюта закрепляется выше ключевого уровня 11,5 рубля. "Явных причин для укрепления рубля нет (кроме снижения спроса на валюту по окончании сезона отпусков). Произошло смягчение денежно-кредитной-политики ЦБ. Нефть существенно просела в цене (сказываются и усилия по увеличению добычи со стороны ОПЕК+, и возобновление экспорта нефти из Иракского Курдистана). Кроме того, ситуация с экспортом может ухудшиться на фоне запрета поставок дизтоплива за рубеж. Судя по всему, растет и спрос на импорт", - комментируют аналитики Райффайзенбанка. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.03 мск повышалась на 0,8%, до 65 доллара за баррель сорта Brent после падения на прошлой неделе до 64 долларов. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,5%, до 98,2 пункта. ПрогнозыОслабление рубля, вероятно, сдерживается относительно высокими реальными процентными ставками, замедлением роста экономической активности и импорта, а также уменьшением оттока капитала, считает Наталья Ващелюк, старший аналитик УК "Первая". "Постепенному ослаблению рубля может способствовать то, что процентные ставки сейчас все же заметно ниже, чем в начале и первой половине 2025 года. На текущей неделе курс доллара может находиться в интервале 81-85 рублей, юаня – 11,3–11,9 рубля", - добавляет она. Рубль пока остается избыточно крепким, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Впрочем, в последние несколько месяцев российская валюта (пусть и с переменным успехом) сохраняет тренд на ослабление, который в целом выводит ее на уровни, близкие к нашему прогнозу на конец этого года (92 рубля за доллар)", - добавляют они.
иракский курдистан
сша
