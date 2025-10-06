https://1prime.ru/20251006/yuan-863220672.html

Юань по итогам торгов понедельника снизился к рублю

Юань по итогам торгов понедельника снизился к рублю - 06.10.2025, ПРАЙМ

Юань по итогам торгов понедельника снизился к рублю

Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,47 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T19:13+0300

2025-10-06T19:13+0300

2025-10-06T19:32+0300

рынок

россия

торги

рубль

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c06b519549be46bd53b4bf180e3fb1.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,47 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2 копейки - до 11,47 рубля.

https://1prime.ru/20251006/yuan-863216071.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, торги, рубль, юань