Юань по итогам торгов понедельника снизился к рублю
Юань по итогам торгов понедельника снизился к рублю
Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,47 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T19:13+0300
2025-10-06T19:13+0300
2025-10-06T19:32+0300
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,47 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2 копейки - до 11,47 рубля.
