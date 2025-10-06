Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЮАР намерена диверсифицировать торговых партнеров - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251006/yuar-863220487.html
ЮАР намерена диверсифицировать торговых партнеров
ЮАР намерена диверсифицировать торговых партнеров - 06.10.2025, ПРАЙМ
ЮАР намерена диверсифицировать торговых партнеров
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил о намерении страны диверсифицировать торговых партнеров и принять меры для смягчения последствий... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T19:09+0300
2025-10-06T19:09+0300
мировая экономика
сша
юар
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0e1b28f859a75828179c013c3c6ce888.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил о намерении страны диверсифицировать торговых партнеров и принять меры для смягчения последствий экономических барьеров, таких как пошлины. Ранее США направили ЮАР уведомление о повышении таможенных пошлин на южноафриканские товары с 8 августа. Кроме того, 30 сентября истек срок действия закона о росте и возможностях в Африке (AGOA), позволявшего странам континента на преференциальных условиях поставлять товары в США. "Девятая мера подразумевает ускорение диверсификации наших торговых партнеров для укрепления нашего участия в африканской континентальной зоне свободной торговли и принятие мер по смягчению последствий тарифных и нетарифных барьеров", - заявил Рамафоса, представляя экономический план действий, трансляция велась телеканалом SABC. Он добавил, что в эту меру войдет экстренный пакет промышленной поддержки для отраслей, пострадавших от повышения пошлин. "Мы расширим экспорт в рамках африканской континентальной зоны свободной торговли, а также экспорт в страны БРИКС и, разумеется, на другие рынки, которые мы намерены посетить с течением времени", - добавил президент страны. AGOA был принят в 2000 году для активизации торговли в регионе и повышения экономического и инвестиционного сотрудничества африканских стран с США. Ключевым положением закона являлся беспошлинный доступ на американский рынок товаров из стран-бенефициаров.
https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862969192.html
сша
юар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_22eef6bffcb95b8db03910c9375e95a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, юар
Мировая экономика, США, ЮАР
19:09 06.10.2025
 
ЮАР намерена диверсифицировать торговых партнеров

ЮАР намерена диверсифицировать торговые партнеры после повышения пошлин

© CC BY 2.0 / flowcommФлаг ЮАР
Флаг ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Флаг ЮАР. Архивное фото
© CC BY 2.0 / flowcomm
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил о намерении страны диверсифицировать торговых партнеров и принять меры для смягчения последствий экономических барьеров, таких как пошлины.
Ранее США направили ЮАР уведомление о повышении таможенных пошлин на южноафриканские товары с 8 августа. Кроме того, 30 сентября истек срок действия закона о росте и возможностях в Африке (AGOA), позволявшего странам континента на преференциальных условиях поставлять товары в США.
"Девятая мера подразумевает ускорение диверсификации наших торговых партнеров для укрепления нашего участия в африканской континентальной зоне свободной торговли и принятие мер по смягчению последствий тарифных и нетарифных барьеров", - заявил Рамафоса, представляя экономический план действий, трансляция велась телеканалом SABC.
Он добавил, что в эту меру войдет экстренный пакет промышленной поддержки для отраслей, пострадавших от повышения пошлин.
"Мы расширим экспорт в рамках африканской континентальной зоны свободной торговли, а также экспорт в страны БРИКС и, разумеется, на другие рынки, которые мы намерены посетить с течением времени", - добавил президент страны.
AGOA был принят в 2000 году для активизации торговли в регионе и повышения экономического и инвестиционного сотрудничества африканских стран с США. Ключевым положением закона являлся беспошлинный доступ на американский рынок товаров из стран-бенефициаров.
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
"Росатом" может создать центры аддитивных технологий в Омане, Египте и ЮАР
29 сентября, 20:21
 
Мировая экономикаСШАЮАР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала