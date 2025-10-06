ЮАР намерена диверсифицировать торговых партнеров

https://1prime.ru/20251006/yuar-863220487.html
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил о намерении страны диверсифицировать торговых партнеров и принять меры для смягчения последствий экономических барьеров, таких как пошлины. Ранее США направили ЮАР уведомление о повышении таможенных пошлин на южноафриканские товары с 8 августа. Кроме того, 30 сентября истек срок действия закона о росте и возможностях в Африке (AGOA), позволявшего странам континента на преференциальных условиях поставлять товары в США. "Девятая мера подразумевает ускорение диверсификации наших торговых партнеров для укрепления нашего участия в африканской континентальной зоне свободной торговли и принятие мер по смягчению последствий тарифных и нетарифных барьеров", - заявил Рамафоса, представляя экономический план действий, трансляция велась телеканалом SABC. Он добавил, что в эту меру войдет экстренный пакет промышленной поддержки для отраслей, пострадавших от повышения пошлин. "Мы расширим экспорт в рамках африканской континентальной зоны свободной торговли, а также экспорт в страны БРИКС и, разумеется, на другие рынки, которые мы намерены посетить с течением времени", - добавил президент страны. AGOA был принят в 2000 году для активизации торговли в регионе и повышения экономического и инвестиционного сотрудничества африканских стран с США. Ключевым положением закона являлся беспошлинный доступ на американский рынок товаров из стран-бенефициаров.
