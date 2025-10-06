https://1prime.ru/20251006/zaluzhnyy-863201087.html
"Индикатор отставания". Залужный сделал новое заявление о России
"Индикатор отставания". Залужный сделал новое заявление о России - 06.10.2025, ПРАЙМ
"Индикатор отставания". Залужный сделал новое заявление о России
Удар ракетным комплексом "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске продемонстрировал технологическое отставание Украины, заявил бывший главком ВСУ и... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T12:03+0300
2025-10-06T12:03+0300
2025-10-06T12:03+0300
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Удар ракетным комплексом "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске продемонстрировал технологическое отставание Украины, заявил бывший главком ВСУ и нынешний украинский посол в Лондоне Валерий Залужный в статье для издания "Милитарный"."Еще одним сверхважным индикатором технологического отставания и зависимости в сфере космических технологий стал российский удар баллистической ракетой "Орешник" по Днепропетровску в ноябре 2024 года. Использование такого типа вооружения предназначено для доставки как ядерных зарядов, так и баллистических ракет в обычном снаряжении", — написал он.Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, таким образом испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается ОМУ.Владимир Путин в августе сообщил, что первую серийную ракету "Орешник" произвели и поставили в войска.
"Индикатор отставания". Залужный сделал новое заявление о России
