Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Индикатор отставания". Залужный сделал новое заявление о России - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251006/zaluzhnyy-863201087.html
"Индикатор отставания". Залужный сделал новое заявление о России
"Индикатор отставания". Залужный сделал новое заявление о России - 06.10.2025, ПРАЙМ
"Индикатор отставания". Залужный сделал новое заявление о России
Удар ракетным комплексом "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске продемонстрировал технологическое отставание Украины, заявил бывший главком ВСУ и... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T12:03+0300
2025-10-06T12:03+0300
россия
промышленность
днепропетровск
украина
лондон
владимир путин
валерий залужный
южмаш
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/29/842942954_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90e82a353ea921663f86bc148ae3c47e.jpg
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Удар ракетным комплексом "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске продемонстрировал технологическое отставание Украины, заявил бывший главком ВСУ и нынешний украинский посол в Лондоне Валерий Залужный в статье для издания "Милитарный"."Еще одним сверхважным индикатором технологического отставания и зависимости в сфере космических технологий стал российский удар баллистической ракетой "Орешник" по Днепропетровску в ноябре 2024 года. Использование такого типа вооружения предназначено для доставки как ядерных зарядов, так и баллистических ракет в обычном снаряжении", — написал он.Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, таким образом испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается ОМУ.Владимир Путин в августе сообщил, что первую серийную ракету "Орешник" произвели и поставили в войска.
https://1prime.ru/20251006/ssha-863196613.html
https://1prime.ru/20251006/pistorius-863195006.html
днепропетровск
украина
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/29/842942954_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dae2538d6370318a2f91cff7d69b4151.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, днепропетровск, украина, лондон, владимир путин, валерий залужный, южмаш, всу
РОССИЯ, Промышленность, Днепропетровск, УКРАИНА, ЛОНДОН, Владимир Путин, Валерий Залужный, Южмаш, ВСУ
12:03 06.10.2025
 
"Индикатор отставания". Залужный сделал новое заявление о России

Залужный: удар "Орешником" по "Южмашу" был индикатором отставания Украины

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхВалерий Залужный
Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Валерий Залужный. Архивное фото
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Удар ракетным комплексом "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске продемонстрировал технологическое отставание Украины, заявил бывший главком ВСУ и нынешний украинский посол в Лондоне Валерий Залужный в статье для издания "Милитарный".
"Еще одним сверхважным индикатором технологического отставания и зависимости в сфере космических технологий стал российский удар баллистической ракетой "Орешник" по Днепропетровску в ноябре 2024 года. Использование такого типа вооружения предназначено для доставки как ядерных зарядов, так и баллистических ракет в обычном снаряжении", — написал он.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
В США сделали заявление о войне с Россией
10:01
Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, таким образом испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается ОМУ.
Владимир Путин в августе сообщил, что первую серийную ракету "Орешник" произвели и поставили в войска.
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
"Он очень хорошо знает". Писториус сделал наглое заявление о Путине
08:57
 
РОССИЯПромышленностьДнепропетровскУКРАИНАЛОНДОНВладимир ПутинВалерий ЗалужныйЮжмашВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала