Украина продолжает получать комплексы Patriot и Hawk, заявил Зеленский - 06.10.2025
Украина продолжает получать комплексы Patriot и Hawk, заявил Зеленский
Украина продолжает получать комплексы Patriot и Hawk, заявил Зеленский - 06.10.2025, ПРАЙМ
Украина продолжает получать комплексы Patriot и Hawk, заявил Зеленский
Украина продолжает получать комплексы Patriot, NASAMS, IRIS-T и Hawk благодаря взносам Нидерландов, Германии, Канады, Швеции, Дании, Норвегии и при поддержке... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T16:05+0300
2025-10-06T16:25+0300
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Украина продолжает получать комплексы Patriot, NASAMS, IRIS-T и Hawk благодаря взносам Нидерландов, Германии, Канады, Швеции, Дании, Норвегии и при поддержке балтийских стран, заявил Владимир Зеленский. "Наша защита от ракет - ПВО, в первую очередь, Patriot, NASAMS в большей степени мы покупаем у США. Тут зависит все от наполнения коридора PURL, от программы по которой мы закупаем ПВО у США. Тут есть очень ответственные страны.... это Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания, Норвегия - это основные страны, кто дал средства на эту программу", - сказал Зеленский в видеозаписи, опубликованном в Telegram-канале Новости.Live. По его словам, закупки ПВО для ВСУ обеспечиваются за счет взносов балтийских стран, чьи взносы в сравнении в вышеперечисленными странными небольшие. Зеленский подчеркнул, что заполнение международного коридора PURL остается ключевым фактором для новых поставок, в связи с чем Киев начал переговоры относительно "второго круга" финансирования. "Американцы ничего не заблокировали, поставки на Украину продолжаются. Второе, у нас есть поставки систем ПВО - тут и Hawk, IRIS-T, NASAMS, Patriot - системы мы получаем. Американцы разблокировали возможности закупки Patriot не только ракет, но и систем. Вопрос исключительно в деньгах", - резюмировал Зеленский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
16:05 06.10.2025 (обновлено: 16:25 06.10.2025)
 
Украина продолжает получать комплексы Patriot и Hawk, заявил Зеленский

Зеленский: Украина продолжает получать Patriot, NASAMS и Hawk

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Украина продолжает получать комплексы Patriot, NASAMS, IRIS-T и Hawk благодаря взносам Нидерландов, Германии, Канады, Швеции, Дании, Норвегии и при поддержке балтийских стран, заявил Владимир Зеленский.
"Наша защита от ракет - ПВО, в первую очередь, Patriot, NASAMS в большей степени мы покупаем у США. Тут зависит все от наполнения коридора PURL, от программы по которой мы закупаем ПВО у США. Тут есть очень ответственные страны.... это Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания, Норвегия - это основные страны, кто дал средства на эту программу", - сказал Зеленский в видеозаписи, опубликованном в Telegram-канале Новости.Live.
По его словам, закупки ПВО для ВСУ обеспечиваются за счет взносов балтийских стран, чьи взносы в сравнении в вышеперечисленными странными небольшие. Зеленский подчеркнул, что заполнение международного коридора PURL остается ключевым фактором для новых поставок, в связи с чем Киев начал переговоры относительно "второго круга" финансирования.
"Американцы ничего не заблокировали, поставки на Украину продолжаются. Второе, у нас есть поставки систем ПВО - тут и Hawk, IRIS-T, NASAMS, Patriot - системы мы получаем. Американцы разблокировали возможности закупки Patriot не только ракет, но и систем. Вопрос исключительно в деньгах", - резюмировал Зеленский.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
"Где Украина?" Депутат Рады сделал заявление на фоне событий в зоне СВО
15:39
 
УКРАИНАНИДЕРЛАНДЫГЕРМАНИЯВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВСУНАТОМИД РФ
 
 
