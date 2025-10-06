https://1prime.ru/20251006/zerno-863204506.html

Минсельхоз сохранил план по урожаю зерна в 135 миллионов тонн

2025-10-06T13:01+0300

ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз сохраняет план по урожаю зерна в России в 2025 году в 135 миллионов тонн, уже собрано порядка 128 миллионов тонн в весе брутто, заявила РИА Новости глава Минсельхоза Оксана Лут. "Все у нас по плану, 135 миллионов тонн. План остается", - сказала министр. Она уточнила, что, по данным на прошлую неделю, собрано 128 миллионов тонн зерна. "Это в весе брутто", - уточнила она. "Поэтому, все равно, еще собирать много", - добавила Лут. В конце сентября министр сообщала, что российские аграрии собрали уже порядка 121 миллиона тонн зерновых, из них 87 миллионов тонн пшеницы. Прогноз Минсельхоза РФ по урожаю зерна в 2025 году составляет порядка 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн.

