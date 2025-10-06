Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз сохранил план по урожаю зерна в 135 миллионов тонн
2025-10-06T13:01+0300
2025-10-06T13:01+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
рф
оксана лут
минсельхоз
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз сохраняет план по урожаю зерна в России в 2025 году в 135 миллионов тонн, уже собрано порядка 128 миллионов тонн в весе брутто, заявила РИА Новости глава Минсельхоза Оксана Лут. "Все у нас по плану, 135 миллионов тонн. План остается", - сказала министр. Она уточнила, что, по данным на прошлую неделю, собрано 128 миллионов тонн зерна. "Это в весе брутто", - уточнила она. "Поэтому, все равно, еще собирать много", - добавила Лут. В конце сентября министр сообщала, что российские аграрии собрали уже порядка 121 миллиона тонн зерновых, из них 87 миллионов тонн пшеницы. Прогноз Минсельхоза РФ по урожаю зерна в 2025 году составляет порядка 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн.
сельское хозяйство, россия, рф, оксана лут, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Оксана Лут, Минсельхоз
13:01 06.10.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Уборка пшеницы на полях.
Уборка пшеницы на полях. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз сохраняет план по урожаю зерна в России в 2025 году в 135 миллионов тонн, уже собрано порядка 128 миллионов тонн в весе брутто, заявила РИА Новости глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Все у нас по плану, 135 миллионов тонн. План остается", - сказала министр.
Она уточнила, что, по данным на прошлую неделю, собрано 128 миллионов тонн зерна. "Это в весе брутто", - уточнила она.
"Поэтому, все равно, еще собирать много", - добавила Лут.
В конце сентября министр сообщала, что российские аграрии собрали уже порядка 121 миллиона тонн зерновых, из них 87 миллионов тонн пшеницы.
Прогноз Минсельхоза РФ по урожаю зерна в 2025 году составляет порядка 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн.
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯРФОксана ЛутМинсельхоз
 
 
