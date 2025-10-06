https://1prime.ru/20251006/zhkkh-863202990.html

Матвиенко призвала усилить контроль за формированием тарифов ЖКХ

Матвиенко призвала усилить контроль за формированием тарифов ЖКХ

2025-10-06T12:30+0300

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Контроль за формированием тарифов ЖКХ требует усиления, в ряде регионов суммы за коммунальные услуги растут как на дрожжах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Требует усиления контроль за формированием тарифов ЖКХ и использования их для инвестиций и так далее. В ряде регионов суммы за коммунальные услуги растут как на дрожжах. А всё в том числе потому, что управляющие, поставляющие компании достигли просто небывалых высот в "творческом счетоводстве". Там очень предприимчиво маскируют под производственную инвестиционную необходимость какие угодно расходы - от покупки дорогостоящих автомобилей до личного отдыха с семьями на курортах", - сказала Матвиенко в ходе парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов". "Генпрокуратура обнаружила уже более 5,7 миллиарда рублей необоснованных расходов. Это средства, которые платят наши граждане и, по сути, спонсируют недобросовестные компании! Почему государственные органы, отвечающие за тарифную политику, это допускают? Я просила бы и наши профильные комитеты, и коллег из правительства вместе с Генпрокуратурой предметно заняться этим вопросом", - добавила председатель СФ.

