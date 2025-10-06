Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России зарегистрировали товарный знак Coco Chanel - 06.10.2025
В России зарегистрировали товарный знак Coco Chanel
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Товарный знак Coco Chanel зарегистрирован в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявка была подана в ноябре 2024 года, в октябре ведомство приняло решение зарегистрировать соответствующий товарный знак сроком до 2034 года. В качестве заявителя указана швейцарская "Шанель САРЛ". Товарный знак Coco Chanel может использоваться в России для осуществления услуг по розничной и оптовой продаже косметических и парфюмерных товаров, одежды. Кроме того, возможно предоставление консультаций по уходу за красотой, а также услуг салонов красоты и парикмахерских. В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.
21:04 06.10.2025
 
В России зарегистрировали товарный знак Coco Chanel

Российский товарный знак Coco Chanel зарегистрировали в Роспатенте

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Выставка на ВДНХ
Выставка на ВДНХ. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Товарный знак Coco Chanel зарегистрирован в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, заявка была подана в ноябре 2024 года, в октябре ведомство приняло решение зарегистрировать соответствующий товарный знак сроком до 2034 года.
В качестве заявителя указана швейцарская "Шанель САРЛ".
Товарный знак Coco Chanel может использоваться в России для осуществления услуг по розничной и оптовой продаже косметических и парфюмерных товаров, одежды. Кроме того, возможно предоставление консультаций по уходу за красотой, а также услуг салонов красоты и парикмахерских.
В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.
