В России зарегистрировали товарный знак Coco Chanel

В России зарегистрировали товарный знак Coco Chanel - 06.10.2025, ПРАЙМ

В России зарегистрировали товарный знак Coco Chanel

Товарный знак Coco Chanel зарегистрирован в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T21:04+0300

2025-10-06T21:04+0300

2025-10-06T21:04+0300

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Товарный знак Coco Chanel зарегистрирован в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявка была подана в ноябре 2024 года, в октябре ведомство приняло решение зарегистрировать соответствующий товарный знак сроком до 2034 года. В качестве заявителя указана швейцарская "Шанель САРЛ". Товарный знак Coco Chanel может использоваться в России для осуществления услуг по розничной и оптовой продаже косметических и парфюмерных товаров, одежды. Кроме того, возможно предоставление консультаций по уходу за красотой, а также услуг салонов красоты и парикмахерских. В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.

