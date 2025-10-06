Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает в понедельник утром - 06.10.2025
https://1prime.ru/20251006/zoloto-863195889.html
Золото дорожает в понедельник утром
Золото дорожает в понедельник утром - 06.10.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает в понедельник утром
Цена на золото в понедельник утром поднимается на фоне увеличения спроса на надежные активы, свидетельствует динамика торгов и комментарий аналитика. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T09:29+0300
2025-10-06T09:29+0300
экономика
рынок
торги
япония
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром поднимается на фоне увеличения спроса на надежные активы, свидетельствует динамика торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 44,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,13%, до 3 953,25 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов котировки достигли рекордного уровня в 3 969,1 пункта. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,68% - до 48,263 доллара за унцию. "Ослабление иены на фоне выборов в Либерально-демократической партии в Японии способствовало тому, что у инвесторов на один надежный актив меньше и золото смогло подняться в цене", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). Рынки оценивают результаты выборов в Японии. Санаэ Такаити в субботу была избрана новой главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту.
япония
09:29 06.10.2025
 
Золото дорожает в понедельник утром

Золото дорожает на фоне роста спроса на надежные активы

