Золото дорожает в понедельник утром
2025-10-06T09:29+0300
экономика
рынок
торги
япония
comex
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром поднимается на фоне увеличения спроса на надежные активы, свидетельствует динамика торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 44,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,13%, до 3 953,25 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов котировки достигли рекордного уровня в 3 969,1 пункта. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,68% - до 48,263 доллара за унцию. "Ослабление иены на фоне выборов в Либерально-демократической партии в Японии способствовало тому, что у инвесторов на один надежный актив меньше и золото смогло подняться в цене", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). Рынки оценивают результаты выборов в Японии. Санаэ Такаити в субботу была избрана новой главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту.
япония
