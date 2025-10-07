Airbus A320 признали самым популярным самолетом

https://1prime.ru/20251007/a320-863248615.html
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Самолет A320 французской авиастроительной компании Airbus стал самым популярным в истории, забрав многолетнее лидерство у Boeing, пишет агентство Рейтер. "Европейская Airbus преодолела важный коммерческий барьер во вторник, когда ее самолеты семейства A320 обогнали Boeing 737 и стали самыми поставляемыми реактивными лайнерами в истории", - сообщает агентство со ссылкой на авиационную аналитическую компанию Cirium. По данным компании, суммарные поставки Airbus A320, который эксплуатируется с 1988 года, достигли 12 260 единиц. В результате Boeing потерял лидерство, которое удерживалось несколько десятилетий, говорится в материале. Компания Airbus не ответила на запрос агентства о комментарии. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
