https://1prime.ru/20251007/a320-863248615.html

Airbus A320 признали самым популярным самолетом

Airbus A320 признали самым популярным самолетом - 07.10.2025, ПРАЙМ

Airbus A320 признали самым популярным самолетом

Самолет A320 французской авиастроительной компании Airbus стал самым популярным в истории, забрав многолетнее лидерство у Boeing, пишет агентство Рейтер. | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T15:33+0300

2025-10-07T15:33+0300

2025-10-07T15:33+0300

экономика

бизнес

airbus

boeing

a320neo

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/72/840397224_0:187:1857:1232_1920x0_80_0_0_4c576e50d0d252967dc5bd3a7f5903ca.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Самолет A320 французской авиастроительной компании Airbus стал самым популярным в истории, забрав многолетнее лидерство у Boeing, пишет агентство Рейтер. "Европейская Airbus преодолела важный коммерческий барьер во вторник, когда ее самолеты семейства A320 обогнали Boeing 737 и стали самыми поставляемыми реактивными лайнерами в истории", - сообщает агентство со ссылкой на авиационную аналитическую компанию Cirium. По данным компании, суммарные поставки Airbus A320, который эксплуатируется с 1988 года, достигли 12 260 единиц. В результате Boeing потерял лидерство, которое удерживалось несколько десятилетий, говорится в материале. Компания Airbus не ответила на запрос агентства о комментарии. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.

https://1prime.ru/20251007/rosaviatsiya-863247608.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, airbus, boeing, a320neo