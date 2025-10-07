Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-07T15:33+0300
2025-10-07T15:33+0300
15:33 07.10.2025
 
Airbus A320 признали самым популярным самолетом

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Самолет A320 французской авиастроительной компании Airbus стал самым популярным в истории, забрав многолетнее лидерство у Boeing, пишет агентство Рейтер.
"Европейская Airbus преодолела важный коммерческий барьер во вторник, когда ее самолеты семейства A320 обогнали Boeing 737 и стали самыми поставляемыми реактивными лайнерами в истории", - сообщает агентство со ссылкой на авиационную аналитическую компанию Cirium.
По данным компании, суммарные поставки Airbus A320, который эксплуатируется с 1988 года, достигли 12 260 единиц. В результате Boeing потерял лидерство, которое удерживалось несколько десятилетий, говорится в материале.
Компания Airbus не ответила на запрос агентства о комментарии.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
