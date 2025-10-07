Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок акций США перегрет, но продолжает расти - 07.10.2025, ПРАЙМ
Рынок акций США перегрет, но продолжает расти
Рынок акций США перегрет, но продолжает расти - 07.10.2025, ПРАЙМ
Рынок акций США перегрет, но продолжает расти
Рынок США продолжает оставаться дорогим, но при этом очень привлекательным для долгосрочного инвестирования. Для хорошей динамики в последнем квартале совпали... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T05:05+0300
2025-10-07T05:05+0300
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Рынок США продолжает оставаться дорогим, но при этом очень привлекательным для долгосрочного инвестирования. Для хорошей динамики в последнем квартале совпали сразу несколько факторов.Во-первых, улучшение макроэкономической картины на фоне снижения неопределенности по тарифам и, как следствие, восстановления потребительской уверенности, различных индикаторов деловой активности и других "мягких" макроданных.Кроме того, ФРС снизила ставку и дала понять о возможности дальнейшего снижения, что в условиях низких рисков рецессии воспринимается рынком как очень позитивный сигнал.С другой стороны, сезон отчетностей за второй квартал прошел значительно лучше ожиданий: многие опасения по поводу преждевременного влияния тарифов или ожиданий, связанных с ними, на финансовые показатели компаний уже сейчас не оправдались. А многие компании, являющиеся бенефициарами развития искусственного интеллекта, повысили свои ориентиры по выручке, и это вернуло внимание инвесторов к данной теме.Кроме того, следует отметить, что, по разным индикаторам, позиционирование институциональных и ритейл-инвесторов не является чрезмерным, что добавляет оптимизма относительно будущего роста. Учитывая что за последние 50 лет цикл снижения ставки при отсутствии падения экономики всегда сопровождался ростом фондового рынка, перспективы и вправду оптимистичны.Автор - Сергей Бдоян, портфельный управляющий по иностранным акциям УК "Альфа-Капитал.
2025
мнения аналитиков, рынок, сша
Мнения аналитиков, Рынок, США
05:05 07.10.2025
 
Рынок акций США перегрет, но продолжает расти

Аналитик Бдоян: рынок акций США интересен инвесторам, хотя и дорог

Сергей Бдоян
Сергей Бдоян
портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Рынок США продолжает оставаться дорогим, но при этом очень привлекательным для долгосрочного инвестирования. Для хорошей динамики в последнем квартале совпали сразу несколько факторов.
Во-первых, улучшение макроэкономической картины на фоне снижения неопределенности по тарифам и, как следствие, восстановления потребительской уверенности, различных индикаторов деловой активности и других "мягких" макроданных.
Кроме того, ФРС снизила ставку и дала понять о возможности дальнейшего снижения, что в условиях низких рисков рецессии воспринимается рынком как очень позитивный сигнал.
С другой стороны, сезон отчетностей за второй квартал прошел значительно лучше ожиданий: многие опасения по поводу преждевременного влияния тарифов или ожиданий, связанных с ними, на финансовые показатели компаний уже сейчас не оправдались. А многие компании, являющиеся бенефициарами развития искусственного интеллекта, повысили свои ориентиры по выручке, и это вернуло внимание инвесторов к данной теме.
Кроме того, следует отметить, что, по разным индикаторам, позиционирование институциональных и ритейл-инвесторов не является чрезмерным, что добавляет оптимизма относительно будущего роста. Учитывая что за последние 50 лет цикл снижения ставки при отсутствии падения экономики всегда сопровождался ростом фондового рынка, перспективы и вправду оптимистичны.
Автор - Сергей Бдоян, портфельный управляющий по иностранным акциям УК "Альфа-Капитал.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

