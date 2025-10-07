Рынок акций США перегрет, но продолжает расти

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Рынок США продолжает оставаться дорогим, но при этом очень привлекательным для долгосрочного инвестирования. Для хорошей динамики в последнем квартале совпали сразу несколько факторов.Во-первых, улучшение макроэкономической картины на фоне снижения неопределенности по тарифам и, как следствие, восстановления потребительской уверенности, различных индикаторов деловой активности и других "мягких" макроданных.Кроме того, ФРС снизила ставку и дала понять о возможности дальнейшего снижения, что в условиях низких рисков рецессии воспринимается рынком как очень позитивный сигнал.С другой стороны, сезон отчетностей за второй квартал прошел значительно лучше ожиданий: многие опасения по поводу преждевременного влияния тарифов или ожиданий, связанных с ними, на финансовые показатели компаний уже сейчас не оправдались. А многие компании, являющиеся бенефициарами развития искусственного интеллекта, повысили свои ориентиры по выручке, и это вернуло внимание инвесторов к данной теме.Кроме того, следует отметить, что, по разным индикаторам, позиционирование институциональных и ритейл-инвесторов не является чрезмерным, что добавляет оптимизма относительно будущего роста. Учитывая что за последние 50 лет цикл снижения ставки при отсутствии падения экономики всегда сопровождался ростом фондового рынка, перспективы и вправду оптимистичны.Автор - Сергей Бдоян, портфельный управляющий по иностранным акциям УК "Альфа-Капитал.
