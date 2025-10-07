Российский рынок акций перешел к умеренному росту

https://1prime.ru/20251007/aktsii-863242976.html
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к повышению и в основную торговую сессию вторника умеренно растет, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.30 мск повышался на 0,53%, до 2 662,64 пункта, ранее во вторник индикатор максимально снижался до 2 635,79 пункта. В частности, дорожают бумаги "Позитива" (+2,6%), "Ростелекома" (+2,5%), "Фосагро" (+2%), ВТБ (+1,6%). Дешевеют бумаги "Новатэка" (-0,4%), "Мосэнерго" (-1,4%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,6%). Рынок акций еще пытается коррекционно подрасти с целью ухода на ближайшее сопротивление 2 700 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако о развороте долгосрочного нисходящего тренда говорить не стоит, пока не видим фундаментальных поводов для покупок акций широким фронтом", - добавляет он. Перепроданность "голубых фишек" в целом снята, в то время как значимых новостных триггеров для продолжения активных покупок пока нет, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Сохраняем осторожный оптимизм в отношении ближайших перспектив рынка акций: рынок, несмотря на определенные опасения по ключевой ставке ЦБ РФ и развитию ситуации в экономике, оценивается низковато, и в отсутствие негативных вводных повышательная коррекция, целью которой видится район 2700-2750 пунктов, может получить свое развитие", - добавляет он.
