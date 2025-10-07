https://1prime.ru/20251007/aktsii-863242976.html

Российский рынок акций перешел к умеренному росту

Российский рынок акций перешел к умеренному росту - 07.10.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к умеренному росту

Российский рынок акций перешел к повышению и в основную торговую сессию вторника умеренно растет, следует из данных Московской биржи. | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T13:02+0300

2025-10-07T13:02+0300

2025-10-07T13:02+0300

экономика

рынок

акции

торги

рф

алексей антонов

евгений локтюхов

мосбиржа

ростелеком

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/77476/47/774764742_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6625a82c58d7f4908caed6e967e4d911.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к повышению и в основную торговую сессию вторника умеренно растет, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.30 мск повышался на 0,53%, до 2 662,64 пункта, ранее во вторник индикатор максимально снижался до 2 635,79 пункта. В частности, дорожают бумаги "Позитива" (+2,6%), "Ростелекома" (+2,5%), "Фосагро" (+2%), ВТБ (+1,6%). Дешевеют бумаги "Новатэка" (-0,4%), "Мосэнерго" (-1,4%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,6%). Рынок акций еще пытается коррекционно подрасти с целью ухода на ближайшее сопротивление 2 700 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако о развороте долгосрочного нисходящего тренда говорить не стоит, пока не видим фундаментальных поводов для покупок акций широким фронтом", - добавляет он. Перепроданность "голубых фишек" в целом снята, в то время как значимых новостных триггеров для продолжения активных покупок пока нет, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Сохраняем осторожный оптимизм в отношении ближайших перспектив рынка акций: рынок, несмотря на определенные опасения по ключевой ставке ЦБ РФ и развитию ситуации в экономике, оценивается низковато, и в отсутствие негативных вводных повышательная коррекция, целью которой видится район 2700-2750 пунктов, может получить свое развитие", - добавляет он.

https://1prime.ru/20251007/rynki-863233485.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, рф, алексей антонов, евгений локтюхов, мосбиржа, ростелеком, втб