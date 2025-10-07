Российский рынок акций незначительно растет

https://1prime.ru/20251007/aktsii-863248214.html

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем вторника небольшой рост, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.10 мск рос на 0,16%, до 2 652,84 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,06%, до 65,43 доллара за баррель. "Российский фондовый рынок открыл неделю ощутимым подъемом, вызванным фиксацией прибыли спекулятивными игроками, закрывавшими короткие позиции после продолжительной полосы снижения. Сдерживающее влияние на настроения инвесторов оказывала сохраняющаяся геополитическая напряженность, предчувствие новых ограничительных мер в отношении России со стороны ЕС", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Российский рынок продолжает восходящее движение, начавшееся в понедельник. Рост акций поддерживается сочетанием факторов: технического отскока после затяжного снижения, укрепления нефтяных цен и ослабления рубля", - делится Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". Между тем такие негативные факторы, как возможная эскалация геополитической напряженности в случае поставок ракет Tomahawk Украине, возможная приостановка цикла смягчения ДКП в РФ никуда не исчезли, поэтому не исключено, что нынешний отскок окажется не очень продолжительным, добавил он. Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции "СПБ биржи" (+15,57%), банка "Санкт-Петербург" (+3,14%), "Фармсинтеза" (+2,89%), "Новабев Групп" (+2,42%), "НЛМК" (+2,2%). "Среди лидеров роста - акции "СПБ биржи", которая запустила фьючерсы на индексы дружественных стран (Бразилии, Индии, Китая и Саудовской Аравии), а также расчетный фьючерс на индекс биткоина", - комментирует Денис Обухов из УК "Первая". В лидерах снижения акции Московского кредитного банка (-1,89%), "Селигдара" (-1,88%), "Мечела" (-1,7%), "Мосэнерго" (-1,69%), ТМК (-1,68%). Прогнозы "На российском фондовом рынке наблюдается технический отскок. Однако при отсутствии новых драйверов роста давление на котировки может возобновиться. По нашим оценкам, к концу торговой сессии индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне 2 650 – 2 670 пунктов", - прогнозирует Муштаков. Лозовой ожидает, что к завершению основной сессии индекс сможет удержаться в "зеленой зоне".

