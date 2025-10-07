https://1prime.ru/20251007/analitiki-863229940.html

Аналитики рассказали, какие носители музыки пользуются спросом у россиян

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Музыка на ретро-носителях пользуется высоким спросом у россиян, при этом продажи аудиокассет и компакт-дисков в этом году росли более активными темпами, чем виниловых пластинок, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД". "CD-диски - медианная цена 624 рубля, на 16% выше, чем в 2024 году. Число покупок – на 32% больше, чем в 2024 году. По аудиокассетам - медианная цена 574 рубля, что оказалось на 18% выше, чем в прошлом году. Число покупок подросло на 21%. Медианная цена виниловых пластинок подросла на 13%, до 1969 рублей, число покупок – на 10% больше", - подсчитали аналитики, изучив обезличенные данные о продажах за девять месяцев этого и прошлого года. Закономерным образом аналогичная динамика наблюдалась и по необходимой для прослушивания музыки аппаратуре. Так, число покупок CD-проигрывателей выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом, кассетных магнитофонов - на четверть, тогда как виниловых проигрывателей - на 14%. При этом они оказались самыми дорогими - медианная цена подросла на 7%, до 26 813 рублей. По кассетным магнитофонам она подросла на 13%, до 10 635 рублей, а по CD-проигрывателям - на 11%, до 9263 рублей. Кроме того, аналитики подсчитали, как изменилась ситуация с музыкальными инструментами. Их покупки за год подросли всего на 4%, при этом медианная цена поднялась на 16%, до 18 230 рублей. "В связи с высокой базой прошлого года, в 2025-м объем покупок музыкальных инструментов лишь немного выше в сравнении год к году. При этом продолжается переход продаж из офлайна в онлайн. Как правило, в преддверии сезона зимних торжеств и корпоративных мероприятий спрос и цены на такие товары закономерно выше. Вместе с ростом ценника по инструментам происходит и увеличение ценника услуг музыкальных исполнителей", - комментируют аналитики. На этом фоне поднимается интерес и к товарам сектора винтажа и коллекционирования, в частности – на винил, аудиокассеты и компакт-диски, а также их проигрыватели. Этот спрос связан и с общим трендом на ретро, которое подхватили в том числе зумеры, констатируют авторы исследования.

