Экс-советника офиса Зеленского Арестовича переобъявили в розыск в России

Экс-советника офиса Зеленского Арестовича переобъявили в розыск в России

2025-10-07T04:03+0300

2025-10-07T04:03+0300

2025-10-07T04:46+0300

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак Арестович заявил, что согласен с идеей передачи России четырех новых регионов и Крыма без формального признания. "Арестович Алексей... Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен", - указано в ведомственной базе. Арестович в 2024 году был заочно арестовал судом Москвы за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма, а также за публичное распространение дезинформации об использовании ВС РФ. В мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень террористов и экстремистов в РФ. В начале октября того же года он был объявлен в России в розыск. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

