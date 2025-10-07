Налоговая инспекция потребовала признать блогера Митрошину банкротом

https://1prime.ru/20251007/bankrotstvo-863253145.html

МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Столичная налоговая инспекция номер 33 направила в арбитражный суд Москвы заявление с требованием признать банкротом Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денежных средств в особо крупном размере, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "ИФНС России № 33 по г. Москве 06.10.2025 г. направлено в арбитражный суд г. Москвы заявление о признании несостоятельным (банкротом) должника Митрошина Александра Александровна", - говорится в сообщении налогового органа.Арбитражный суд Москвы соответствующее заявление пока не зарегистрировал, следует из картотеки арбитражных дел.Чертановский суд Москвы в сентябре продлил Митрошиной срок домашнего ареста. Ранее РИА Новости сообщало, что суд разрешил Митрошиной поменять адрес, по которому ей нужно отбывать меру пресечения. Сначала она находилась в квартире в районе Митино, которая принадлежит ее свекру, затем переехала в квартиру на Ленинградском проспекте.Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме.Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.Чертановский суд Москвы в марте отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.

