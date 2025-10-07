Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Налоговая инспекция потребовала признать блогера Митрошину банкротом
Столичная налоговая инспекция номер 33 направила в арбитражный суд Москвы заявление с требованием признать банкротом Александру Митрошину, обвиняемую в... | 07.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Столичная налоговая инспекция номер 33 направила в арбитражный суд Москвы заявление с требованием признать банкротом Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денежных средств в особо крупном размере, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "ИФНС России № 33 по г. Москве 06.10.2025 г. направлено в арбитражный суд г. Москвы заявление о признании несостоятельным (банкротом) должника Митрошина Александра Александровна", - говорится в сообщении налогового органа.Арбитражный суд Москвы соответствующее заявление пока не зарегистрировал, следует из картотеки арбитражных дел.Чертановский суд Москвы в сентябре продлил Митрошиной срок домашнего ареста. Ранее РИА Новости сообщало, что суд разрешил Митрошиной поменять адрес, по которому ей нужно отбывать меру пресечения. Сначала она находилась в квартире в районе Митино, которая принадлежит ее свекру, затем переехала в квартиру на Ленинградском проспекте.Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме.Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.Чертановский суд Москвы в марте отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.
17:30 07.10.2025
 
Налоговая инспекция потребовала признать блогера Митрошину банкротом

Обвиняемую в отмывании средств блогера Митрошину потребовали признать банкротом

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Статуя богини правосудия. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Столичная налоговая инспекция номер 33 направила в арбитражный суд Москвы заявление с требованием признать банкротом Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денежных средств в особо крупном размере, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"ИФНС России № 33 по г. Москве 06.10.2025 г. направлено в арбитражный суд г. Москвы заявление о признании несостоятельным (банкротом) должника Митрошина Александра Александровна", - говорится в сообщении налогового органа.
Арбитражный суд Москвы соответствующее заявление пока не зарегистрировал, следует из картотеки арбитражных дел.
Чертановский суд Москвы в сентябре продлил Митрошиной срок домашнего ареста. Ранее РИА Новости сообщало, что суд разрешил Митрошиной поменять адрес, по которому ей нужно отбывать меру пресечения. Сначала она находилась в квартире в районе Митино, которая принадлежит ее свекру, затем переехала в квартиру на Ленинградском проспекте.
Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме.
Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.
Чертановский суд Москвы в марте отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.
