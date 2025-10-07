https://1prime.ru/20251007/benzin-863235480.html
Свердловские власти опровергли информацию о дефиците топлива
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен - ПРАЙМ. Ограничения на продажу бензина в Свердловской области не вводились, перебоев с поставками нет, сообщили РИА Новости в департаменте информполитики региона. "По информации крупных поставщиков топлива, в регионе нет дефицита и есть достаточные запасы. Перебоев с поставками бензина нет. В Свердловской области не вводились ограничения", - рассказали в департаменте. Ранее в местных СМИ сообщалось, что заправки сети Tamic Energy, заявив о кризисной ситуации на рынке топлива и его дефиците, ограничили продажу бензина до 30 литров и дизтоплива - до 70 литров в одни руки, назвав эти меры временными.
