Челябинские власти рассказали о ситуации с поставками топлива

ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт – ПРАЙМ. Перебоев с поставками бензина в Челябинскую область нет, но у независимых поставщиков возможны кратковременные ограничения на продажу из-за колебания цен, сообщили РИА Новости в управлении пресс-службы и информации правительства региона. Местные СМИ сообщили о том, что на некоторых АЗС в Челябинской области введены ограничения на продажу бензина. Кроме того, например, на АЗС "Газпромнефть" в Челябинске во вторник корреспондент РИА Новости столкнулся с отсутствием в продаже бензина марки АИ-95. "Правительство Челябинской области держит ситуацию на рынке розничной торговли топливом под контролем. Поставки у вертикально интегрированных компаний идут в полном объеме, перебоев нет. У отдельных локальных независимых поставщиков возможны кратковременные ограничения, связанные с колебаниями цен, однако на общую ситуацию на рынке это не влияет", - говорится в сообщении.

