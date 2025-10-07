https://1prime.ru/20251007/benzin-863238210.html
Челябинские власти рассказали о ситуации с поставками топлива
Челябинские власти рассказали о ситуации с поставками топлива - 07.10.2025, ПРАЙМ
Челябинские власти рассказали о ситуации с поставками топлива
Перебоев с поставками бензина в Челябинскую область нет, но у независимых поставщиков возможны кратковременные ограничения на продажу из-за колебания цен,... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T11:16+0300
2025-10-07T11:16+0300
2025-10-07T11:16+0300
энергетика
челябинская область
челябинск
газпром нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860308256_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_048bc6db22d2d55958db7347eef50f48.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт – ПРАЙМ. Перебоев с поставками бензина в Челябинскую область нет, но у независимых поставщиков возможны кратковременные ограничения на продажу из-за колебания цен, сообщили РИА Новости в управлении пресс-службы и информации правительства региона. Местные СМИ сообщили о том, что на некоторых АЗС в Челябинской области введены ограничения на продажу бензина. Кроме того, например, на АЗС "Газпромнефть" в Челябинске во вторник корреспондент РИА Новости столкнулся с отсутствием в продаже бензина марки АИ-95. "Правительство Челябинской области держит ситуацию на рынке розничной торговли топливом под контролем. Поставки у вертикально интегрированных компаний идут в полном объеме, перебоев нет. У отдельных локальных независимых поставщиков возможны кратковременные ограничения, связанные с колебаниями цен, однако на общую ситуацию на рынке это не влияет", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251007/benzin-863235480.html
челябинская область
челябинск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860308256_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_608a1e92ef729b4104948abd12f8cfa8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, челябинск, газпром нефть
Энергетика, Челябинская область, Челябинск, Газпром нефть
Челябинские власти рассказали о ситуации с поставками топлива
Некоторые челябинские поставщики могут временно ограничивать продажу топлива
ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт – ПРАЙМ. Перебоев с поставками бензина в Челябинскую область нет, но у независимых поставщиков возможны кратковременные ограничения на продажу из-за колебания цен, сообщили РИА Новости в управлении пресс-службы и информации правительства региона.
Местные СМИ сообщили о том, что на некоторых АЗС в Челябинской области
введены ограничения на продажу бензина. Кроме того, например, на АЗС "Газпромнефть
" в Челябинске
во вторник корреспондент РИА Новости столкнулся с отсутствием в продаже бензина марки АИ-95.
"Правительство Челябинской области держит ситуацию на рынке розничной торговли топливом под контролем. Поставки у вертикально интегрированных компаний идут в полном объеме, перебоев нет. У отдельных локальных независимых поставщиков возможны кратковременные ограничения, связанные с колебаниями цен, однако на общую ситуацию на рынке это не влияет", - говорится в сообщении.
Свердловские власти опровергли информацию о дефиците топлива