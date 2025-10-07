Рубль тверд, биткоин и золото на коне

Доверие к еврозоне сегодня под вопросом. Очередная смена Правительства во Франции настраивает участников рынка на проведение взвешенного макроэкономического анализа и неутешительные выводы в адрес евро. Сегодня дефицит бюджета Франции не должен превышать 3%, однако по факту он достиг 5,4% и сократить его хотя бы до желаемой отметки 4,6% вряд ли возможно. Госдолг второй экономики еврозоны сегодня достигает 115% при норме 60% к ВВП, его обслуживание финансовым властям Парижа будет стоить почти 75 млрд евро в следующем году. На фоне практически околонулевого роста экономики Германии и Франции – крупнейших экономических держав ЕС – позиции евро к доллару могут снизиться на 5-8% в ближайшие три-четыре месяца.Золото обновляет новые рекорды. Бюджетный кризис в США, системный кризис в ЕС, продолжающееся снижение индекса доллара на фоне сохраняющейся геоэкономической напряженности способствуют закреплению цены на золото в коридоре $4000 - $4100 к концу октября.На этом фоне рубль чувствует себя вполне уверенно в первой декаде октября. Базовый сценарий для середины осени остается в пределах 80-86 руб. за доллар. В паре евро/рубль отметка выше 99 руб. пока не просматривается, а юань может торговаться у отметки не выше 12 руб.Биткоин обновляет новые максимумы, подтверждая силу восходящего тренда. Для этого сформировались объективные причины с точки зрения технического анализа. Более того, притоки в спотовые BTC продолжают заметно расти по интенсивности. Общий недельный рост биткоина уже превысил 11,5%. Новой целью биткоина является отметка $129 000. Обновление исторических максимумов цены биткоина органично повышает спрос на услуги промышленного майнинга. В России с начала осени объем заказов на добычу биткоина со стороны крупных институциональных клиентов подрос почти на 30%.Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining
Доверие к еврозоне сегодня под вопросом. Очередная смена Правительства во Франции настраивает участников рынка на проведение взвешенного макроэкономического анализа и неутешительные выводы в адрес евро. Сегодня дефицит бюджета Франции не должен превышать 3%, однако по факту он достиг 5,4% и сократить его хотя бы до желаемой отметки 4,6% вряд ли возможно. Госдолг второй экономики еврозоны сегодня достигает 115% при норме 60% к ВВП, его обслуживание финансовым властям Парижа будет стоить почти 75 млрд евро в следующем году. На фоне практически околонулевого роста экономики Германии и Франции – крупнейших экономических держав ЕС – позиции евро к доллару могут снизиться на 5-8% в ближайшие три-четыре месяца.
Золото обновляет новые рекорды. Бюджетный кризис в США, системный кризис в ЕС, продолжающееся снижение индекса доллара на фоне сохраняющейся геоэкономической напряженности способствуют закреплению цены на золото в коридоре $4000 - $4100 к концу октября.
Биткоин продолжит дорожать, считают инвестиционные аналитики
Вчера, 13:35
На этом фоне рубль чувствует себя вполне уверенно в первой декаде октября. Базовый сценарий для середины осени остается в пределах 80-86 руб. за доллар. В паре евро/рубль отметка выше 99 руб. пока не просматривается, а юань может торговаться у отметки не выше 12 руб.
Биткоин обновляет новые максимумы, подтверждая силу восходящего тренда. Для этого сформировались объективные причины с точки зрения технического анализа. Более того, притоки в спотовые BTC продолжают заметно расти по интенсивности. Общий недельный рост биткоина уже превысил 11,5%. Новой целью биткоина является отметка $129 000. Обновление исторических максимумов цены биткоина органично повышает спрос на услуги промышленного майнинга. В России с начала осени объем заказов на добычу биткоина со стороны крупных институциональных клиентов подрос почти на 30%.
Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining
