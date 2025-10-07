Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль тверд, биткоин и золото на коне - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251007/bitkoin-863233263.html
Рубль тверд, биткоин и золото на коне
Рубль тверд, биткоин и золото на коне - 07.10.2025, ПРАЙМ
Рубль тверд, биткоин и золото на коне
Доверие к еврозоне сегодня под вопросом. Очередная смена Правительства во Франции настраивает участников рынка на проведение взвешенного макроэкономического... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T08:10+0300
2025-10-07T08:10+0300
рынок
финансы
франция
париж
германия
ес
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863233263.jpg?1759813844
Доверие к еврозоне сегодня под вопросом. Очередная смена Правительства во Франции настраивает участников рынка на проведение взвешенного макроэкономического анализа и неутешительные выводы в адрес евро. Сегодня дефицит бюджета Франции не должен превышать 3%, однако по факту он достиг 5,4% и сократить его хотя бы до желаемой отметки 4,6% вряд ли возможно. Госдолг второй экономики еврозоны сегодня достигает 115% при норме 60% к ВВП, его обслуживание финансовым властям Парижа будет стоить почти 75 млрд евро в следующем году. На фоне практически околонулевого роста экономики Германии и Франции – крупнейших экономических держав ЕС – позиции евро к доллару могут снизиться на 5-8% в ближайшие три-четыре месяца.Золото обновляет новые рекорды. Бюджетный кризис в США, системный кризис в ЕС, продолжающееся снижение индекса доллара на фоне сохраняющейся геоэкономической напряженности способствуют закреплению цены на золото в коридоре $4000 - $4100 к концу октября.На этом фоне рубль чувствует себя вполне уверенно в первой декаде октября. Базовый сценарий для середины осени остается в пределах 80-86 руб. за доллар. В паре евро/рубль отметка выше 99 руб. пока не просматривается, а юань может торговаться у отметки не выше 12 руб.Биткоин обновляет новые максимумы, подтверждая силу восходящего тренда. Для этого сформировались объективные причины с точки зрения технического анализа. Более того, притоки в спотовые BTC продолжают заметно расти по интенсивности. Общий недельный рост биткоина уже превысил 11,5%. Новой целью биткоина является отметка $129 000. Обновление исторических максимумов цены биткоина органично повышает спрос на услуги промышленного майнинга. В России с начала осени объем заказов на добычу биткоина со стороны крупных институциональных клиентов подрос почти на 30%.Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining
https://1prime.ru/20251006/bitkoin-863206104.html
франция
париж
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Василий Гиря
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860224571_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_0c732c38091a2571b5a9ae36aa660aee.png
Василий Гиря
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860224571_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_0c732c38091a2571b5a9ae36aa660aee.png
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, франция, париж, германия, ес, мнения аналитиков
Рынок, Финансы, ФРАНЦИЯ, Париж, ГЕРМАНИЯ, ЕС, Мнения аналитиков
08:10 07.10.2025
 

Рубль тверд, биткоин и золото на коне

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Василий Гиря
Василий Гиря
генеральный директор GIS Mining
Все материалы
Доверие к еврозоне сегодня под вопросом. Очередная смена Правительства во Франции настраивает участников рынка на проведение взвешенного макроэкономического анализа и неутешительные выводы в адрес евро. Сегодня дефицит бюджета Франции не должен превышать 3%, однако по факту он достиг 5,4% и сократить его хотя бы до желаемой отметки 4,6% вряд ли возможно. Госдолг второй экономики еврозоны сегодня достигает 115% при норме 60% к ВВП, его обслуживание финансовым властям Парижа будет стоить почти 75 млрд евро в следующем году. На фоне практически околонулевого роста экономики Германии и Франции – крупнейших экономических держав ЕС – позиции евро к доллару могут снизиться на 5-8% в ближайшие три-четыре месяца.
Золото обновляет новые рекорды. Бюджетный кризис в США, системный кризис в ЕС, продолжающееся снижение индекса доллара на фоне сохраняющейся геоэкономической напряженности способствуют закреплению цены на золото в коридоре $4000 - $4100 к концу октября.
Биткоин
Биткоин продолжит дорожать, считают инвестиционные аналитики
Вчера, 13:35
На этом фоне рубль чувствует себя вполне уверенно в первой декаде октября. Базовый сценарий для середины осени остается в пределах 80-86 руб. за доллар. В паре евро/рубль отметка выше 99 руб. пока не просматривается, а юань может торговаться у отметки не выше 12 руб.
Биткоин обновляет новые максимумы, подтверждая силу восходящего тренда. Для этого сформировались объективные причины с точки зрения технического анализа. Более того, притоки в спотовые BTC продолжают заметно расти по интенсивности. Общий недельный рост биткоина уже превысил 11,5%. Новой целью биткоина является отметка $129 000. Обновление исторических максимумов цены биткоина органично повышает спрос на услуги промышленного майнинга. В России с начала осени объем заказов на добычу биткоина со стороны крупных институциональных клиентов подрос почти на 30%.
Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
РынокФинансыФРАНЦИЯПарижГЕРМАНИЯЕСМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала