Выход иностранных брендов на российский рынок сократится на четверть

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. На российском рынке ритейла по итогам 2025 года появится 21 новый иностранный бренд, что на 25% меньше результата предыдущего года, сообщила консалтинговая компания Nikoliers. По ее данным, с начала года в стране появилось 13 новых иностранных брендов и еще восемь планируют прийти до конца года. "Таким образом, общее количество новых открытий составит 51, включая 21 иностранный и 30 российских брендов. Для сравнения, за весь 2024 год в России 61 бренд открыл свой первый магазин в ТЦ или в составе стрит-ритейла - 28 зарубежных и 33 отечественных", - говорится в сообщении. Согласно статистике компании, среди вышедших в этом году на российский рынок иностранных игроков наибольшую активность демонстрировали марки из Италии (30,8% от общего количества открытий), Турции (23,1%) и Китая (15,4%). Новые игроки из США, Испании, Белоруссии и Казахстана сформировали по 7,7% каждый от общего числа открытий. До конца года анонсирован выход брендов из Ирана, ОАЭ, Узбекистана, Финляндии и Мексики. В частности, в январе-сентябре на российский рынок пришли такие иностранные бренды, как De'Longhi (Италия), BEKO (Турция), Columbia Coffee (Турция), Guess Jeans (США), Kappa (Италия), PDPaola (Испания). Заявили о планах открыть свои первые магазины в 2025 году Mashad Leather, Roborock, Realme, TCL Electronics, Semir, Don Gustavo, REEF, Laplandia Market, добавляется в сообщении.

