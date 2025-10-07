Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выход иностранных брендов на российский рынок сократится на четверть - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251007/brendy-863246334.html
Выход иностранных брендов на российский рынок сократится на четверть
Выход иностранных брендов на российский рынок сократится на четверть - 07.10.2025, ПРАЙМ
Выход иностранных брендов на российский рынок сократится на четверть
На российском рынке ритейла по итогам 2025 года появится 21 новый иностранный бренд, что на 25% меньше результата предыдущего года, сообщила консалтинговая... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T15:00+0300
2025-10-07T15:00+0300
экономика
бизнес
россия
италия
турция
сша
тц
https://cdnn.1prime.ru/img/81084/98/810849849_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_f9f2bc5fcda234c5059dc8a8df1b5868.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. На российском рынке ритейла по итогам 2025 года появится 21 новый иностранный бренд, что на 25% меньше результата предыдущего года, сообщила консалтинговая компания Nikoliers. По ее данным, с начала года в стране появилось 13 новых иностранных брендов и еще восемь планируют прийти до конца года. "Таким образом, общее количество новых открытий составит 51, включая 21 иностранный и 30 российских брендов. Для сравнения, за весь 2024 год в России 61 бренд открыл свой первый магазин в ТЦ или в составе стрит-ритейла - 28 зарубежных и 33 отечественных", - говорится в сообщении. Согласно статистике компании, среди вышедших в этом году на российский рынок иностранных игроков наибольшую активность демонстрировали марки из Италии (30,8% от общего количества открытий), Турции (23,1%) и Китая (15,4%). Новые игроки из США, Испании, Белоруссии и Казахстана сформировали по 7,7% каждый от общего числа открытий. До конца года анонсирован выход брендов из Ирана, ОАЭ, Узбекистана, Финляндии и Мексики. В частности, в январе-сентябре на российский рынок пришли такие иностранные бренды, как De'Longhi (Италия), BEKO (Турция), Columbia Coffee (Турция), Guess Jeans (США), Kappa (Италия), PDPaola (Испания). Заявили о планах открыть свои первые магазины в 2025 году Mashad Leather, Roborock, Realme, TCL Electronics, Semir, Don Gustavo, REEF, Laplandia Market, добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20251004/polo-863153001.html
италия
турция
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/81084/98/810849849_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b443eae15467427b77f530a228962f1d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, италия, турция, сша, тц
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ТУРЦИЯ, США, ТЦ
15:00 07.10.2025
 
Выход иностранных брендов на российский рынок сократится на четверть

В России в 2025 году появится 21 новый иностранный бренд

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк!Торговый центр
!Торговый центр - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
!Торговый центр. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. На российском рынке ритейла по итогам 2025 года появится 21 новый иностранный бренд, что на 25% меньше результата предыдущего года, сообщила консалтинговая компания Nikoliers.
По ее данным, с начала года в стране появилось 13 новых иностранных брендов и еще восемь планируют прийти до конца года. "Таким образом, общее количество новых открытий составит 51, включая 21 иностранный и 30 российских брендов. Для сравнения, за весь 2024 год в России 61 бренд открыл свой первый магазин в ТЦ или в составе стрит-ритейла - 28 зарубежных и 33 отечественных", - говорится в сообщении.
Согласно статистике компании, среди вышедших в этом году на российский рынок иностранных игроков наибольшую активность демонстрировали марки из Италии (30,8% от общего количества открытий), Турции (23,1%) и Китая (15,4%). Новые игроки из США, Испании, Белоруссии и Казахстана сформировали по 7,7% каждый от общего числа открытий. До конца года анонсирован выход брендов из Ирана, ОАЭ, Узбекистана, Финляндии и Мексики.
В частности, в январе-сентябре на российский рынок пришли такие иностранные бренды, как De'Longhi (Италия), BEKO (Турция), Columbia Coffee (Турция), Guess Jeans (США), Kappa (Италия), PDPaola (Испания). Заявили о планах открыть свои первые магазины в 2025 году Mashad Leather, Roborock, Realme, TCL Electronics, Semir, Don Gustavo, REEF, Laplandia Market, добавляется в сообщении.
Помада - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России
4 октября, 15:54
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯИТАЛИЯТУРЦИЯСШАТЦ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала