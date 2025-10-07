https://1prime.ru/20251007/briks-863237680.html

"СПБ биржа" запустила торги расчетными фьючерсами на активы рынков БРИКС

"СПБ биржа" запустила торги расчетными фьючерсами на активы рынков БРИКС

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "СПБ биржа" запустила торги расчетными фьючерсами, в частности, на фондовые активы рынков стран — участниц БРИКС, а также на биткоин (для квалифицированных инвесторов), следует из сообщения торговой площадки. В конце мая Банк России опубликовал документ, закрепляющий право квалифицированных инвесторов на сделки с деривативами на криптовалюты. После этого "СПБ биржа" заявила, что активно готовится к старту торгов расчётными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют. "Фьючерсы на акции фондов, которые следуют за фондовыми индексами Бразилии, Индии, Китая и Саудовской Аравии, открывают инвесторам доступ к фондовым рынкам и экономикам... участниц БРИКС. Еще один уникальный инструмент — фьючерс на индекс BTCUSD, который следует за динамикой самой торгуемой криптовалюты в мире — биткоином", — отмечает во вторник генеральный директор биржи Евгений Сердюков. "Мы создали собственную технологию торгов инструментами срочного рынка, существенно расширив возможности торгово-клиринговой инфраструктуры "СПБ биржи", — также сказал он. Технология "СПБ биржи" позволяет регулярно увеличивать список фьючерсов и опционов на торгах, расширяя инвестиционные возможности инвесторов и повышая диверсификацию их портфелей, добавил он, отметив, что масштаб мирового биржевого срочного рынка охватывает порядка 5 тысяч базисных активов. "Так как на "СПБ бирже" все фьючерсы расчётные, то они исключают инфраструктурные риски, связанные с поставкой базисного актива", — резюмировал Сердюков. Сделки с расчётными фьючерсами на значение индекса BTCUSD доступны только квалифицированным инвесторам, с другими фьючерсами, обращающимися на "СПБ бирже", сделки доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования, уточнила торговая площадка. В июле вступили в силу новые критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, учитывающие, в частности, доход за два года, образование и ученую степень заявителя.

