https://1prime.ru/20251007/budapesht-863228339.html

Спектакль по пьесе Островского показали в Будапеште

Спектакль по пьесе Островского показали в Будапеште - 07.10.2025, ПРАЙМ

Спектакль по пьесе Островского показали в Будапеште

Спектакль Театра на Малой Ордынке "Волки и овцы" по пьесе русского драматурга Александра Островского показали на сцене будапештского театра 6SZÍN в рамках... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T00:56+0300

2025-10-07T00:56+0300

2025-10-07T00:56+0300

энергетика

венгрия

азиатско-тихоокеанский регион

аэс "пакш"

пакш-2

росатом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863228339.jpg?1759787801

БУДАПЕШТ, 7 окт - ПРАЙМ. Спектакль Театра на Малой Ордынке "Волки и овцы" по пьесе русского драматурга Александра Островского показали на сцене будапештского театра 6SZÍN в рамках празднования 80-летия атомной отрасли в России, передает корреспондент РИА Новости. Организатором выступил фонд АТР АЭС ("Ассоциация территорий расположения атомных электростанций"). Как заявила перед началом спектакля заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации "Росатом" Татьяна Терентьева, юбилейные мероприятия прошли во всех атомных городах России, которых насчитывается 31, и "не могли не быть" в Венгрии, где в этом году отмечается 50 лет начала строительства АЭС "Пакш", и продолжается возведение АЭС "Пакш-2". "Мы все помним, что 50 лет назад был заложен первый камень строительства "Пакш-1", и наши страны связала большая дружба, в том числе образовывались и новые семьи. И сегодня наше сотрудничество развивается, строится "Пакш-2", который обеспечит технологическую и энергетическую независимость Венгрии, но наше сотрудничество - многогранное: не только в области производства, но и в области образования, в области культуры", - сказала Терентьева. "Волки и овцы" 4 октября были также показаны в самом городе Пакш - городе-побратиме российского Нововоронежа. Первый камень единственной в Венгрии АЭС "Пакш" был заложен 3 октября 1975 года. Первый блок из четырех был подключен к системе в 1982 году, а последний - в 1987. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, что не раз подчеркивали власти страны.

венгрия

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, азиатско-тихоокеанский регион, аэс "пакш", пакш-2, росатом