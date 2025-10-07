Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

https://1prime.ru/20251007/chen-863228999.html

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив, что благодаря его руководству могучая РФ возглавляет построение... | 07.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив, что благодаря его руководству могучая РФ возглавляет построение нового, многополярного мира, а дружба Пхеньяна и Москвы будет вечной, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Путин во вторник отмечает свой день рождения. "Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения. Благодаря Вашему мудрому руководству и патриотической самоотверженности сегодня РФ демонстрирует свою славу как мировая держава с мощной политической системой и сильной государственной мощью, как могучее государство, возглавляющее построение нового, многополярного мира. Примечательные успехи в свершении священного дела для надежной защиты достоинства и ключевых интересов страны и строительства могучей и процветающей России немыслимы в отрыве от Вашей выдающейся руководящей силы и стойкой практики... Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной", - говорится в сообщении агентства. Согласно ЦТАК, лидер КНДР также выразил уверенность, что союзнические отношения двух государств будут и впредь вносить важный вклад в формирование справедливого и многополярного миропорядка. Он также уверил российского лидера, что Пхеньян будет и дальше всесторонне поддерживать борьбу российского народа за защиту суверенитета и территориальной целостности.

