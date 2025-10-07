https://1prime.ru/20251007/chuvashiya-863252662.html

В Чувашии задержали главу округа за должностные преступления

В Чувашии задержали главу округа за должностные преступления - 07.10.2025, ПРАЙМ

В Чувашии задержали главу округа за должностные преступления

Глава Цивильского муниципального округа Чувашии Алексей Иванов задержан за совершение должностных преступлений, сообщает региональное следственное управление СК

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - ПРАЙМ. Глава Цивильского муниципального округа Чувашии Алексей Иванов задержан за совершение должностных преступлений, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным следствия, Иванов, не имея права заниматься бизнесом, с января 2023 года осуществлял руководство коммерческой организацией, фиктивно оформленной на подставное лицо, а также занимался предпринимательской деятельностью от имени иных лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Пользуясь служебными полномочиями, он заключал с ними муниципальные контракты на выполнение различных ремонтных и строительных работ без проведения необходимых конкурентных процедур. Так, сообщает региональный СУСК, в сентябре 2023 года он заключил ряд муниципальных контрактов с подконтрольными ему коммерческими организациями на выполнение работ по благоустройству территорий поселений Цивильского муниципального округа, финансирование которых бюджетом ранее предусмотрено не было. На оплату указанных контрактов он направил более 4 миллионов рублей, заложенных в бюджете округа на финансирование приобретения жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В результате граждане из аварийного жилья до настоящего времени не расселены, жилье для них не приобретено. "Алексей Иванов задержан. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Факт противоправной деятельности фигуранта выявлен благодаря эффективному взаимодействию следователей СУСК РФ по Чувашии с сотрудниками регионального управления ФСБ.

