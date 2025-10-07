https://1prime.ru/20251007/chuvashiya-863252662.html
В Чувашии задержали главу округа за должностные преступления
В Чувашии задержали главу округа за должностные преступления - 07.10.2025, ПРАЙМ
В Чувашии задержали главу округа за должностные преступления
Глава Цивильского муниципального округа Чувашии Алексей Иванов задержан за совершение должностных преступлений, сообщает региональное следственное управление СК | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T17:12+0300
2025-10-07T17:12+0300
2025-10-07T17:12+0300
происшествия
бизнес
рф
чувашия
ск рф
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861175842_0:21:2639:1505_1920x0_80_0_0_627f5a4cccc8b498e185847dea8264fb.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - ПРАЙМ. Глава Цивильского муниципального округа Чувашии Алексей Иванов задержан за совершение должностных преступлений, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным следствия, Иванов, не имея права заниматься бизнесом, с января 2023 года осуществлял руководство коммерческой организацией, фиктивно оформленной на подставное лицо, а также занимался предпринимательской деятельностью от имени иных лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Пользуясь служебными полномочиями, он заключал с ними муниципальные контракты на выполнение различных ремонтных и строительных работ без проведения необходимых конкурентных процедур. Так, сообщает региональный СУСК, в сентябре 2023 года он заключил ряд муниципальных контрактов с подконтрольными ему коммерческими организациями на выполнение работ по благоустройству территорий поселений Цивильского муниципального округа, финансирование которых бюджетом ранее предусмотрено не было. На оплату указанных контрактов он направил более 4 миллионов рублей, заложенных в бюджете округа на финансирование приобретения жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В результате граждане из аварийного жилья до настоящего времени не расселены, жилье для них не приобретено. "Алексей Иванов задержан. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Факт противоправной деятельности фигуранта выявлен благодаря эффективному взаимодействию следователей СУСК РФ по Чувашии с сотрудниками регионального управления ФСБ.
https://1prime.ru/20250930/arest-862992910.html
рф
чувашия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861175842_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_63dfd4efb6e07cf56106c79e6ee9f118.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, чувашия, ск рф, фсб
Происшествия, Бизнес, РФ, Чувашия, СК РФ, ФСБ
В Чувашии задержали главу округа за должностные преступления
В Чувашии задержали главу округа Иванова, незаконно занимавшегося бизнесом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - ПРАЙМ. Глава Цивильского муниципального округа Чувашии Алексей Иванов задержан за совершение должностных преступлений, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, Иванов, не имея права заниматься бизнесом, с января 2023 года осуществлял руководство коммерческой организацией, фиктивно оформленной на подставное лицо, а также занимался предпринимательской деятельностью от имени иных лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Пользуясь служебными полномочиями, он заключал с ними муниципальные контракты на выполнение различных ремонтных и строительных работ без проведения необходимых конкурентных процедур.
Так, сообщает региональный СУСК, в сентябре 2023 года он заключил ряд муниципальных контрактов с подконтрольными ему коммерческими организациями на выполнение работ по благоустройству территорий поселений Цивильского муниципального округа, финансирование которых бюджетом ранее предусмотрено не было. На оплату указанных контрактов он направил более 4 миллионов рублей, заложенных в бюджете округа на финансирование приобретения жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В результате граждане из аварийного жилья до настоящего времени не расселены, жилье для них не приобретено.
"Алексей Иванов задержан. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 289 УК РФ
(незаконное участие в предпринимательской деятельности) и статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Факт противоправной деятельности фигуранта выявлен благодаря эффективному взаимодействию следователей СУСК РФ по Чувашии
с сотрудниками регионального управления ФСБ
.
На имущество генерала МВД Панова наложили арест после обвинений во взятках