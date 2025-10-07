https://1prime.ru/20251007/dolja-863228023.html
Доля топ-банков в совокупных активах сектора впервые превысила 80%
Доля топ-банков в совокупных активах сектора впервые превысила 80% - 07.10.2025, ПРАЙМ
Доля топ-банков в совокупных активах сектора впервые превысила 80%
Доля десяти крупнейших по величине активов банков в совокупных активах банковского сектора РФ впервые превысила 80%, что во многом обеспечено рядом сделок по... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T00:17+0300
2025-10-07T00:17+0300
2025-10-07T00:34+0300
банки
финансы
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863228023.jpg?1759786488
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Доля десяти крупнейших по величине активов банков в совокупных активах банковского сектора РФ впервые превысила 80%, что во многом обеспечено рядом сделок по присоединению конкурентов, говорится в обзоре банкового сектора рейтингового агентства "Эксперт РА" за первое полугодие 2025 года. "Впервые доля 10 крупнейших по величине активов банков в совокупных активах банковского сектора превысила 80%, что во многом обеспечено рядом сделок M&A (слияния и поглощения - ред.) по присоединению конкурентов из числа банков за пределами топ-10", - сказано в материалах. Отмечается, что по состоянию на 1 июля 2025‑го доля топ-10 банков в активах банковского сектора составила 80,9% против 79,8% годом ранее, а по прогнозам аналитиков, к концу 2025 года может достигнуть 81,5%. По мнению "Эксперт РА", в дальнейшем крупнейшие банки продолжат тенденцию к увеличению доли рынка преимущественно за счет присоединения других кредитных организаций, что обусловлено ограниченным потенциалом органического роста с учетом охлаждения рынка кредитования, ужесточения требований к капиталу, мер по снижению концентрации кредитных рисков, а также сохраняющихся высоких процентных ставок.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, рф
Доля топ-банков в совокупных активах сектора впервые превысила 80%
"Эксперт РА": доля топ-10 банков в совокупных активах впервые превысила 80%
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Доля десяти крупнейших по величине активов банков в совокупных активах банковского сектора РФ впервые превысила 80%, что во многом обеспечено рядом сделок по присоединению конкурентов, говорится в обзоре банкового сектора рейтингового агентства "Эксперт РА" за первое полугодие 2025 года.
"Впервые доля 10 крупнейших по величине активов банков в совокупных активах банковского сектора превысила 80%, что во многом обеспечено рядом сделок M&A (слияния и поглощения - ред.) по присоединению конкурентов из числа банков за пределами топ-10", - сказано в материалах.
Отмечается, что по состоянию на 1 июля 2025‑го доля топ-10 банков в активах банковского сектора составила 80,9% против 79,8% годом ранее, а по прогнозам аналитиков, к концу 2025 года может достигнуть 81,5%.
По мнению "Эксперт РА", в дальнейшем крупнейшие банки продолжат тенденцию к увеличению доли рынка преимущественно за счет присоединения других кредитных организаций, что обусловлено ограниченным потенциалом органического роста с учетом охлаждения рынка кредитования, ужесточения требований к капиталу, мер по снижению концентрации кредитных рисков, а также сохраняющихся высоких процентных ставок.