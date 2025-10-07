https://1prime.ru/20251007/dolja-863228023.html

Доля топ-банков в совокупных активах сектора впервые превысила 80%

Доля топ-банков в совокупных активах сектора впервые превысила 80% - 07.10.2025, ПРАЙМ

Доля топ-банков в совокупных активах сектора впервые превысила 80%

Доля десяти крупнейших по величине активов банков в совокупных активах банковского сектора РФ впервые превысила 80%, что во многом обеспечено рядом сделок по... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T00:17+0300

2025-10-07T00:17+0300

2025-10-07T00:34+0300

банки

финансы

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863228023.jpg?1759786488

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Доля десяти крупнейших по величине активов банков в совокупных активах банковского сектора РФ впервые превысила 80%, что во многом обеспечено рядом сделок по присоединению конкурентов, говорится в обзоре банкового сектора рейтингового агентства "Эксперт РА" за первое полугодие 2025 года. "Впервые доля 10 крупнейших по величине активов банков в совокупных активах банковского сектора превысила 80%, что во многом обеспечено рядом сделок M&A (слияния и поглощения - ред.) по присоединению конкурентов из числа банков за пределами топ-10", - сказано в материалах. Отмечается, что по состоянию на 1 июля 2025‑го доля топ-10 банков в активах банковского сектора составила 80,9% против 79,8% годом ранее, а по прогнозам аналитиков, к концу 2025 года может достигнуть 81,5%. По мнению "Эксперт РА", в дальнейшем крупнейшие банки продолжат тенденцию к увеличению доли рынка преимущественно за счет присоединения других кредитных организаций, что обусловлено ограниченным потенциалом органического роста с учетом охлаждения рынка кредитования, ужесточения требований к капиталу, мер по снижению концентрации кредитных рисков, а также сохраняющихся высоких процентных ставок.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, рф