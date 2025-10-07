https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863252122.html

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России в 2025 году

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России в 2025 году - 07.10.2025, ПРАЙМ

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России в 2025 году

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста экономики России в 2025 году на 0,5 процентного пункта по сравнению с июньской оценкой - до 0,9%, в 2026 году - на 0,4 | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T16:55+0300

2025-10-07T16:55+0300

2025-10-07T16:59+0300

экономика

финансы

вб

https://cdnn.1prime.ru/img/76056/24/760562417_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_94d7bc5de619c2329f8ee57bf74bfaa1.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста экономики России в 2025 году на 0,5 процентного пункта по сравнению с июньской оценкой - до 0,9%, в 2026 году - на 0,4 процентного пункта, до 0,8%, следует из обнародованного во вторник доклада международного финансового института. "Рост ВВП России по прогнозу ослабнет до 0,9% в этом году с 4,3% в 2024 году, что заметно ниже среднего показателя за 2000-2024 годы в 3,4%", - говорится в докладе. Как отмечается, в 2027 году экономика страны вырастет на 1%, что на 0,2 процентного пункта меньше июньского прогноза ВБ. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году вырастет на 1%, в 2026 году - на 1,3%. Уже в 2027 году министерство прогнозирует ускорение роста до 2,8%.

https://1prime.ru/20251006/ekonomika-863196414.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, вб