https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863252122.html
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России в 2025 году
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России в 2025 году - 07.10.2025, ПРАЙМ
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России в 2025 году
Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста экономики России в 2025 году на 0,5 процентного пункта по сравнению с июньской оценкой - до 0,9%, в 2026 году - на 0,4 | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T16:55+0300
2025-10-07T16:55+0300
2025-10-07T16:59+0300
экономика
финансы
вб
https://cdnn.1prime.ru/img/76056/24/760562417_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_94d7bc5de619c2329f8ee57bf74bfaa1.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста экономики России в 2025 году на 0,5 процентного пункта по сравнению с июньской оценкой - до 0,9%, в 2026 году - на 0,4 процентного пункта, до 0,8%, следует из обнародованного во вторник доклада международного финансового института. "Рост ВВП России по прогнозу ослабнет до 0,9% в этом году с 4,3% в 2024 году, что заметно ниже среднего показателя за 2000-2024 годы в 3,4%", - говорится в докладе. Как отмечается, в 2027 году экономика страны вырастет на 1%, что на 0,2 процентного пункта меньше июньского прогноза ВБ. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году вырастет на 1%, в 2026 году - на 1,3%. Уже в 2027 году министерство прогнозирует ускорение роста до 2,8%.
https://1prime.ru/20251006/ekonomika-863196414.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76056/24/760562417_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_94020f60f162c9346f2371be1346a4f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, вб
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России в 2025 году
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России в 2025 году до 0,9 процента
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста экономики России в 2025 году на 0,5 процентного пункта по сравнению с июньской оценкой - до 0,9%, в 2026 году - на 0,4 процентного пункта, до 0,8%, следует из обнародованного во вторник доклада международного финансового института.
"Рост ВВП России по прогнозу ослабнет до 0,9% в этом году с 4,3% в 2024 году, что заметно ниже среднего показателя за 2000-2024 годы в 3,4%", - говорится в докладе.
Как отмечается, в 2027 году экономика страны вырастет на 1%, что на 0,2 процентного пункта меньше июньского прогноза ВБ
.
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году вырастет на 1%, в 2026 году - на 1,3%. Уже в 2027 году министерство прогнозирует ускорение роста до 2,8%.
Решетников рассказал о влиянии высоких ставок на рост экономики