Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России в 2025 году - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863252122.html
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России в 2025 году
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России в 2025 году - 07.10.2025, ПРАЙМ
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России в 2025 году
Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста экономики России в 2025 году на 0,5 процентного пункта по сравнению с июньской оценкой - до 0,9%, в 2026 году - на 0,4 | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T16:55+0300
2025-10-07T16:59+0300
экономика
финансы
вб
https://cdnn.1prime.ru/img/76056/24/760562417_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_94d7bc5de619c2329f8ee57bf74bfaa1.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста экономики России в 2025 году на 0,5 процентного пункта по сравнению с июньской оценкой - до 0,9%, в 2026 году - на 0,4 процентного пункта, до 0,8%, следует из обнародованного во вторник доклада международного финансового института. "Рост ВВП России по прогнозу ослабнет до 0,9% в этом году с 4,3% в 2024 году, что заметно ниже среднего показателя за 2000-2024 годы в 3,4%", - говорится в докладе. Как отмечается, в 2027 году экономика страны вырастет на 1%, что на 0,2 процентного пункта меньше июньского прогноза ВБ. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году вырастет на 1%, в 2026 году - на 1,3%. Уже в 2027 году министерство прогнозирует ускорение роста до 2,8%.
https://1prime.ru/20251006/ekonomika-863196414.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76056/24/760562417_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_94020f60f162c9346f2371be1346a4f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, вб
Экономика, Финансы, ВБ
16:55 07.10.2025 (обновлено: 16:59 07.10.2025)
 
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России в 2025 году

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России в 2025 году до 0,9 процента

© flickr.com / Shiny ThingsЗдание Всемирного банка
Здание Всемирного банка - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Здание Всемирного банка. Архивное фото
© flickr.com / Shiny Things
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста экономики России в 2025 году на 0,5 процентного пункта по сравнению с июньской оценкой - до 0,9%, в 2026 году - на 0,4 процентного пункта, до 0,8%, следует из обнародованного во вторник доклада международного финансового института.
"Рост ВВП России по прогнозу ослабнет до 0,9% в этом году с 4,3% в 2024 году, что заметно ниже среднего показателя за 2000-2024 годы в 3,4%", - говорится в докладе.
Как отмечается, в 2027 году экономика страны вырастет на 1%, что на 0,2 процентного пункта меньше июньского прогноза ВБ.
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году вырастет на 1%, в 2026 году - на 1,3%. Уже в 2027 году министерство прогнозирует ускорение роста до 2,8%.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Решетников рассказал о влиянии высоких ставок на рост экономики
Вчера, 09:46
 
ЭкономикаФинансыВБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала